Jeff Bezos vive en la mansión más cara de Beverly Hills: lujos y un precio récord de 165 millones de dólares

Jeff Bezos, el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, no solo marcó la historia del comercio online, la exploración espacial y la innovación tecnológica, sino también la del mercado inmobiliario de lujo en Estados Unidos. Su fortuna, estimada en más de 246.600 millones de dólares según Forbes, le permite acceder a propiedades que combinan historia, arquitectura y comodidades de primer nivel.
Entre sus múltiples residencias, destaca la que adquirió en 2020 en Beverly Hills, California, por 165 millones de dólares, convirtiéndose en la mansión más cara vendida en esa zona de la Costa Oeste. Conocida como Jack Warner Estate, rodeada de privacidad y equipada con instalaciones que parecen un resort, la casa es un símbolo de la Edad de Oro de Hollywood.
La mansión de Jeff Bezos en Los Ángeles
La residencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez se encuentra en una extensión de casi 4 hectáreas en Benedict Canyon, dentro del histórico Warner Estate. La propiedad original fue construida en 1930 para Jack Warner, presidente de la compañía de producciones Warner Bros, y logró mantener su estilo georgiano intacto a lo largo de las décadas, combinando elegancia clásica con lujos modernos.
El interior de la mansión es de 1.200 metros cuadrados y se organiza en amplios espacios que incluyen un hall de entrada de dos plantas con pisos de maderas nobles y una gran escalera central. La vivienda está decorada con paneles ingleses del siglo XVIII, antigüedades de época y lámparas de araña, creando un ambiente que combina historia y sofisticación.
Además, tiene salas de entretenimiento y proyección, biblioteca privada, áreas de lectura, un comedor principal para recibir a 16 invitados, dos casas de huéspedes, cocina al aire libre, campo de golf de nueve hoyos, cancha de tenis iluminada para uso todo el año y zonas de recreación. También cuenta con tres invernaderos, jardines con senderos arbolados, y varias piscinas.
El Jack Warner Estate posee detalles únicos, como la terraza acristalada con paneles de estilo Gothick y muebles Chippendale, fuentes con figuras mitológicas y retratos de época, incluyendo una obra de Salvador Dalí. Históricamente, esta residencia fue escenario de fiestas y reuniones sociales de grandes celebridades, con invitados como Elizabeth Taylor, Frank Sinatra y Judy Garland.
