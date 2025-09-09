Jeff Bezos vive en la mansión más cara de Beverly Hills: lujos y un precio récord de 165 millones de dólares

Con cancha de tenis, campo de golf, terrazas panorámicas y casas de huéspedes, la residencia del fundador de Amazon es un ícono de arquitectura y exclusividad.

Jeff Bezos , el fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, no solo marcó la historia del comercio online, la exploración espacial y la innovación tecnológica, sino también la del mercado inmobiliario de lujo en Estados Unidos. Su fortuna, estimada en más de 246.600 millones de dólares según Forbes, le permite acceder a propiedades que combinan historia, arquitectura y comodidades de primer nivel.

Entre sus múltiples residencias, destaca la que adquirió en 2020 en Beverly Hills , California, por 165 millones de dólares , convirtiéndose en la mansión más cara vendida en esa zona de la Costa Oeste. Conocida como Jack Warner Estate , rodeada de privacidad y equipada con instalaciones que parecen un resort, la casa es un símbolo de la Edad de Oro de Hollywood .

La residencia de Jeff Bezos y Lauren Sánchez se encuentra en una extensión de casi 4 hectáreas en Benedict Canyon , dentro del histórico Warner Estate. La propiedad original fue construida en 1930 para Jack Warner , presidente de la compañía de producciones Warner Bros , y logró mantener su estilo georgiano intacto a lo largo de las décadas, combinando elegancia clásica con lujos modernos.

El interior de la mansión es de 1.200 metros cuadrados y se organiza en amplios espacios que incluyen un hall de entrada de dos plantas con pisos de maderas nobles y una gran escalera central. La vivienda está decorada con paneles ingleses del siglo XVIII, antigüedades de época y lámparas de araña, creando un ambiente que combina historia y sofisticación.

Además, tiene salas de entretenimiento y proyección, biblioteca privada, áreas de lectura, un comedor principal para recibir a 16 invitados, dos casas de huéspedes, cocina al aire libre, campo de golf de nueve hoyos, cancha de tenis iluminada para uso todo el año y zonas de recreación. También cuenta con tres invernaderos, jardines con senderos arbolados, y varias piscinas.

El Jack Warner Estate posee detalles únicos, como la terraza acristalada con paneles de estilo Gothick y muebles Chippendale, fuentes con figuras mitológicas y retratos de época, incluyendo una obra de Salvador Dalí. Históricamente, esta residencia fue escenario de fiestas y reuniones sociales de grandes celebridades, con invitados como Elizabeth Taylor, Frank Sinatra y Judy Garland.