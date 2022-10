Congreso en el CCK, para creer que una Justicia mejor es posible

Durante 18 horas, alrededor de 55 expositores representantes de las 28 empresas tecnológicas más importantes del mundo, y disertantes locales destacados además de referentes de las justicias de Uruguay, Paraguay y Chile, se encontraron en un marco inmejorable.

No sólo analizaron la incorporación de soluciones de software que permitan hacer interoperables los sistemas informáticos de cada provincia, modernizar el acceso a los servicios judiciales, y avanzar, como es de rigor, con mucha más imaginación que presupuesto.

Martín Soria y Adaro.jpg

Los workshops y la construcción de redes humanas, luego de años de trabajo en remoto, resultaron una verdadera bocanada de aire fresco para quienes habitualmente resuelven problemas de una punta a la otra del país.

De entre los hallazgos técnicos, sobresale lo que vía streaming explicó Albi Rodríguez Jaramillo, experto en Web 3 y consultor del BID, desde España: LACChain, o sea una Blockchain para América Latina y el Caribe que otorgue transparencia en el acceso a los créditos internacionales de las naciones que componen la región.

El proyecto es fruto de una alianza global integrada por diferentes actores del entorno blockchain, liderada por el Laboratorio de Innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.

A su vez, para las Justicias provinciales esto significa, desde lo básico, tokenizar la identidad de cada persona de modo que, cuando los sistemas informáticos la utilicen para resolver casos, resulte seguro trabajar con datos sensibles, poder hacer Big Data con las causas, sin que ello implique anonimizar los datos en un proceso engorroso y posterior. La identidad basada en Blockchain resuelve el problema de la identidad brindando seguridad al usuario y a las instituciones.

De hecho, y también girando sobre Blockchain, uno de los aspectos destacables de las exposiciones del lunes fue el lanzamiento del Bus Federal de Justicia.

Gustavo Pérez Villar, ingeniero líder de tecnología de la Corte Suprema bonaerense explicó, al inicio del evento y ante 150 personas colmando la sala, que “estamos generando una infraestructura de cómputo estable, escalable, segura y descentralizada desde el punto de vista de que es abierta a todos los sistemas provinciales, más allá del lenguaje de programación que utilizan”.

Dentro de las cualidades de este desarrollo, Blockchain aparece en dos aspectos: a) el escribano digital del Bus, desarrollado por el equipo técnico de la justicia mendocina, que registra un ticket de transacciones electrónicas en la Blockchain Federal Argentina ofreciendo trazabilidad de todas las intervenciones a cada provincia involucrada; b) un sellador que genera smart contracts sobre la LACChain citada.

A pesar de tratar temas específicos en el cruce entre tecnología y Justicia, el evento fue seguido vía streaming por tres mil quinientas personas, desde todo el mundo.

Por ello, además de los speakers de empresas que ofrecen soluciones de inteligencia artificial, ciberseguridad, nubes e infraestructura digital variada, Mario Adaro, presidente del Instituto Federal de Innovación, Tecnología y Justicia (IFITeJ) y organizador del evento, dio lugar a personalidades salientes como Fabricio Oberto.

El ex basquetbolista, miembro de la Generación Dorada, hoy es propietario de New Indians, su equipo de esports en el League of Legends. Desde Los Ángeles, explicó cómo innovar en tecnologías vinculadas con la organización, trazando analogías entre el deporte analógico (en el que consiguió todos los objetivos posibles) y el mundo de los juegos electrónicos por equipos.

La Junta Federal de Cortes y Supremos Tribunales de las provincias es el organismo marco desde el que se organizó el encuentro. Por eso, su titular, María del Carmen Battaini, no dejó de agradecer la participación de los equipos técnicos de cada provincia, las empresas, y la conducción de Paola Prenat, que presentó los paneles intercalando videos con los avances en materia de innovación tecnológica en todo el país.

Independientemente de cada propuesta, y en circunstancias que no propician la inversión en tecnología, quizá lo más destacado fue un puñado de reflexiones con pinceladas de humor, a cargo de Pedro Saborido (de larga trayectoria en la industria del entretenimiento, hoy guionista de Diego Capusotto).

Pedro Saborido.jpg

Junto a Kevin Lehmann, experto en comunicación judicial, el genio detrás de uno de los fenómenos culturales argentinos sobresalientes de los últimos tiempos, comenzó su exposición proyectando un video en el que se plantea “el confort del idiota”.

Él lo explicó así: “se supone que el mundo es un equilibrio de idiotas en el que cada uno le resuelve cosas a otro que no puede hacerlo, y así sucesivamente. Pero la pregunta es por qué yo no puedo ser el otro, es decir, por qué él pudo resolver un problema que yo no (…) y esto nos obliga a pensar que siempre tenemos que hacer un esfuerzo por darle una vuelta a las cosas. Eso es, en parte, la creatividad. No resignarse a cómo es la realidad, sino intentar transformarla”.

De allí que ambos oradores hayan concluido que, en organizaciones rígidas como el Poder Judicial, es imperioso “suspender la incredulidad, volver a jugar imaginando que otras realidades son posibles”, como paso necesario hacia la innovación.

En la misma línea, Melina Jajamovich, experta en transformación de organizaciones y metodologías ágiles, aplicó técnicas recreativas y lúdicas para demostrar cómo es posible jugar roles y lograr plasticidad incluso en situaciones tan estandarizadas como un Congreso.

Por último, sobre el cierre de la segunda jornada, a las 21, el Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, destacó que esa clase de esfuerzos, puestos en práctica por las justicias provinciales, “acercan al justiciable un servicio que sostiene la democracia (…) no dudamos en apoyar la iniciativa de la Junta Federal más allá de lo económico, porque importa la pasión que ponen en innovar”.

Fue un broche de oro porque a veces, para seguir los consejos sabios como el de Saborido, en materia de políticas públicas, hace falta respaldo de quienes toman decisiones lo más arriba posible.