Caso Nucleoeléctrica: Demian Reidel se presentó ante la Justicia y designó a un abogado

“No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa”, aseguró el exfuncionario.

En un escrito presentado en el expediente Reidel afirmó que se pone “a entera disposición de la Jurisdicción” y rechazó “de manera terminante, cualquier imputación” en su contra.

El expresidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. , Demian Reidel , se presentó espontáneamente ante la Justicia federal en el marco de la causa que investiga presuntos gastos irregulares con tarjetas corporativas y negó de manera categórica haber realizado consumos vinculados a rubros cuestionados públicamente, como free shops, discotecas, peluquerías o entretenimiento turístico.

En un escrito presentado en el expediente Reidel afirmó que se pone “a entera disposición de la Jurisdicción” y rechazó “de manera terminante, cualquier imputación” en su contra. “No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa”, sostuvo.

La presentación se produce tras la imputación del fiscal Ramiro González luego de la difusión pública de gastos efectuados con tarjetas corporativas asociadas a una cuenta de Nucleoeléctrica Argentina S.A., en una investigación impulsada por el fiscal federal Ramiro González.

En su descargo, Reidel remarcó que los resúmenes de la tarjeta que tenía asignada no registran “consumos en free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico”, ni tampoco “adelantos o retiros de efectivo”.

demian reidel.jpg La presentación se produce tras la imputación del fiscal Ramiro González.

El exfuncionario sostuvo además que la denuncia habría sido construida “sobre la base de un universo agregado de operaciones realizadas con la totalidad de las tarjetas corporativas” de la empresa estatal, “sin individualizar al titular ni al usuario responsable de cada consumo”.

Según explicó, los movimientos registrados en su tarjeta “se concentran, en su totalidad, en gastos de hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios”, vinculados —afirmó— a misiones institucionales y participación en foros internacionales. Entre ellos mencionó actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Toronto Global Forum y el IEFA World Strategic Forum.

Reidel también buscó despegarse de cualquier responsabilidad sobre los consumos realizados por otros usuarios de tarjetas corporativas. “La pretensión de atribuirme una responsabilidad penal por consumos ajenos, ejecutados con tarjetas de las que no era titular ni usuario, carece del más mínimo sustento jurídico e, incluso, lógico”, expresó.

En el escrito, el extitular de Nucleoeléctrica adelantó además una serie de medidas de prueba que pedirá en caso de avanzar la investigación. Entre ellas, solicitó que se incorporen los resúmenes individuales de su tarjeta corporativa y que se requiera a la empresa y al banco emisor la identificación de cada usuario de las tarjetas asociadas a la cuenta investigada.

Peritaje contable

También pidió un peritaje contable para “separar e individualizar” los consumos realizados con su tarjeta respecto del resto de las operaciones y verificar que no existieron gastos en las categorías cuestionadas públicamente.

“Las medidas propuestas tienen un objetivo claro: que se audite la totalidad de los consumos imputados a la cuenta corporativa, a fin de demostrar que ninguno de los rubros cuestionados corresponde a la tarjeta asignada al suscripto”, concluyó Reidel. Designó como abogados a Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.