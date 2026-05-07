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El fallo lo halló culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sumado a los delitos de amenazas y privación de la libertad, por el asesinato de Germán Medina cometido en marzo de 2024 dentro de la peluquería "Verdini", ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Condenaron a 20 años de prisión a Abel Guzmán, el peluquero que mató a su compañero en Recoleta.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 sentenció este jueves a Abel Guzmán, el peluquero que mató a su compañero en Recoleta, a 20 años de cárcel, pese al pedido de prisión perpetua impulsado por la fiscalía y la querella.

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El fallo, dictado este jueves, lo halló culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sumado a los delitos de amenazas y privación de la libertad, por el asesinato de Germán Medina cometido en marzo de 2024 dentro de la peluquería "Verdini", ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Tras la sentencia, el abogado Juan Manuel Dragani se mostró indignado: "No estamos conformes, vamos a apelar y buscaremos ir por la perpetua", indicó el letrado. Los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 14 de mayo.

La palabra de Abel Guzmán antes de ser condenado Antes de que se conociera el veredicto, Abel Guzmán hizo uso de su derecho a las últimas palabras y volvió a pedir disculpas tanto a los familiares de Germán Medina como a su propia familia. El acusado ya había reconocido su responsabilidad el pasado 15 de abril ante el tribunal integrado por Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alver, cuando afirmó: “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”.

crimen peluqueria recoleta 4.jpg “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”, dijo el peluquero. Captura Durante su descargo, Guzmán vinculó el crimen a un prolongado conflicto salarial que mantenía con Facundo Verdini. “El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada. Esperaba respuestas, pero siempre me esquivaba”, sostuvo. El crimen de Germán Medina El hecho ocurrió la noche del 20 de marzo de 2024, cuando Guzmán asesinó a Medina de un disparo en la cabeza dentro del salón Verdini, ubicado sobre la calle Beruti al 3017. Tras efectuar el tiro, escapó del lugar saltando por una ventana del comercio. Su fuga se extendió durante 70 días, hasta que efectivos de la Policía de la Ciudad lograron localizarlo y detenerlo en una vivienda del partido bonaerense de Moreno.

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