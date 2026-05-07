Manuel Adorni volvió a esquivar definiciones sobre la causa en su contra: "No puedo hablar para no obstruir el trabajo de la justicia"

El jefe de Gabinete evitó dar precisiones sobre la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. "No me importa la carnicería mediática en la que me metieron", afirmó.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni se refirió a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en la Justicia y la polémica que rodea sus gastos, pero evitó dar precisiones para no " obstruir la investigación" .

En diálogo con Alejandro Fantino en Neura, el funcionario aseguró que no brindará detalles sobre la investigación en su contra, más allá de la "carnicería mediática" en la que "lo metieron". Sin embargo, advirtió: "Cuando la Justicia aclare todo voy a hablar y mucho ".

En ese sentido, profundizó: "Todo el dolor y el padecimiento no va a quedar en silencio . Voy a hablar más de lo que se imaginan".

Adorni se refirió al apoyo brindado por el presidente Javier Milei, tanto en lo privado como en lo público, y explicó: "Me banca porque sabe la verdad". "Me emociona mucho el apoyo desde lo humano y hasta de lo espiritual que me da, independientemente de las declaraciones públicas", agregó.

A su vez, destacó que "el Presidente tiene convicciones muy firmes", y lo parafraseó: " Jamás ejecutaría una persona que él considera honesta y leal". Además, lo calificó como "una persona maravillosa".

Volviendo a su causa judicial, el ministro coordinador aclaró que no es "un tipo de la vieja política" y remarcó que "muchas el poder quería influir en cuestiones judiciales". "Esto no es así aunque no sea grato para algunos", señaló.

En esa línea, comparó la situación con otros casos que enfrentó el Gobierno, como ANDIS o $LIBRA, y reafirmó: "Jamás hemos hablado. Jamás dijimos ni una coma sobre el tema. No vamos a obstruir el trabajo de la Justicia".

Al ser consultado sobre si guarda rencores, Adorni afirmó que no es una persona "vengativa", pero sí "justa". Asimismo, cargó contra la prensa: "Acepto que la gente opine, otra cosa muy distinta es mentir, injuriar o meterse en mi intimidad. No todo es vida pública".

Por último, se refirió a los dichos de la senadora Patricia Bullrich, quien este miércoles le sugirió que entregara su declaración jurada de bienes "de inmediato". En primer lugar, la definió como "una fenómena" y luego aclaró: "Todo el mundo sabía que yo la iba a presentar antes del vencimiento, entonces me lo spoileó. Esta perfecto, no me lo tomé mal. Era algo que internamente lo sabíamos todos".

La declaración jurada de Manuel Adorni: herencia, propiedades y los bienes que deberá explicar

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prepara la presentación de su declaración jurada de bienes de 2025, un documento clave en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia. Aunque la senadora Patricia Bullrich reclamó que la entregue “de inmediato”, la presentación se realizaría recién hacia fines de mayo, antes del plazo formal previsto para este tipo de declaraciones.

Según trascendió, uno de los puntos centrales del informe patrimonial será la herencia recibida de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. En el expediente sucesorio figuran dosbienes ubicados en La Plata: un departamento y un terreno. En el caso del terreno, el funcionario habría heredado solo una parte, ya que el resto corresponde a su madre y a su hermano.

Ese dato aparece como uno de los elementos que Adorni buscará incorporar para justificar parte de sus ingresos y explicar cómo afrontó gastos relevantes durante los últimos dos años. Entre ellos, la compra de un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá y refacciones que, según una declaración testimonial incorporada a la causa, habrían demandado alrededor de u$s245.000 en efectivo.

casa-de-adorni-en-el-country-indio-cua-04052026-2233053 (1) La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá quedó bajo análisis en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El departamento heredado en La Plata, ubicado sobre la calle 48, entre 6 y 7, fue puesto en venta semanas atrás por unos u$s95.000. En su declaración jurada de 2024, Adorni había informado que recibió ese inmueble como una donación vinculada a la herencia familiar y consignó que poseía el 100% de la titularidad. Ahora, la expectativa está puesta en las precisiones que pueda sumar sobre la sucesión, posibles cesiones de derechos o donaciones posteriores.

La documentación también deberá dar respuesta a otros gastos bajo análisis judicial, entre ellos viajes familiares a Aruba, Bariloche, Gualeguaychú, un viaje de su pareja Bettina Angeletti a Madrid y un pasaje en primera clase a Nueva York que no habría sido utilizado.

Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni y aseguró que el funcionario tiene “todo en regla”. El Presidente sostuvo que la presentación se hará dentro de los plazos correspondientes y descartó desplazarlo del cargo: “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó.