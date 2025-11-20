La UCEMA elige a Carola Pessino como su nueva Rectora

La economista asumirá el cargo en 2026, luego de ser ratificada por el Consejo Superior. Liderará una nueva etapa en la institución, acompañada por Antonio Marin.

La Universidad del CEMA (UCEMA) anunció la designación de Carola Pessino como su nueva Rectora, tras su ratificación por votación en el Consejo Superior. La economista asumirá formalmente el cargo en 2026 , liderando una nueva etapa en la institución, y acompañada por Antonio Marin , quien continua en su rol de Vicerrector.

Con una destacada trayectoria internacional en economía, gestión pública y liderazgo académico, Carola Pessino desde 2014, se desempeña en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde alcanzó el cargo de Líder Técnico Principal Fiscal —el máximo grado técnico de la institución—y hoy lidera el Laboratorio de Políticas para la Equidad Fiscal (LAPEF) , una iniciativa pionera en la región que impulsa la eficiencia, la equidad y la sostenibilidad en las finanzas públicas.

Ph.D en Economía por la Universidad de Chicago , bajo la dirección de Gary Becker (Premio Nobel de Economía, 1992) y James Heckman (Premio Nobel de Economía, 2000). Pessino posee además un Master de la misma Universidad y de la UCEMA, y es Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires —donde se graduó con Medalla de Oro. Fue Directora del Departamento de Economía de UCEMA , Profesora en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universida de Duke , Investigador visitante en la Universidad de Yale y en el Center for Global Development, además de haber integrado el Comité de Política de Desarrollo de las Naciones Unidas (ECOSOC) y el Comité Ejecutivo de la Asociación Económica de América Latina y el Caribe (LACEA) .

En el sector público, fue Secretaria de Equidad Fiscal (Vicejefa de Gabinete) de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina y miembro del Consejo Económico de Asesores del Ministro de Economía (1996–1999).Entre sus principales aportes en el ámbito público se destaca la creación del Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (SINTyS), un modelo precursor digital de interoperabilidad de datos que optimizó la eficiencia fiscal y social en la Argentina y sirvió de referencia para otros países de la región. También elaboró proyectos de coparticipación de impuestos y de reforma previsional de actual vigencia.

Autora de más de cincuenta publicaciones académicas, fue coeditora y autora del libro insignia del BID más citada, Mejor Gasto para Mejores Vidas, el más citado de la institución. Sus trabajos publicados en el Journal of Development Economics, Journal of Macroeconomics, y Oxford Open Economics entre otros los que son citados frecuentemente incluso por organismos internacionales y medios como The Economist, BBC, Forbes, Devex. Una de sus publicaciones más reciente, junto a James J. Heckman, aborda las políticas de inversión en capital humano desde la primera infancia como eje de desarrollo económico con igualdad de oportunidades.

“Mi compromiso como Rectora será guiar esta etapa con un espíritu de colaboración, pluralidad e innovación. Queremos una UCEMA que honre su tradición y proyecte su liderazgo hacia el futuro con excelencia, evidencia y compromiso.”, expresó Carola Pessino.

Marin UCEMA Antonio Marin.

Desde su nuevo rol, Pessino aspira a que la UCEMA conserve su sello histórico de rigor y excelencia, pero que al mismo tiempo profundice su modernización, su alcance y su capacidad de innovación. “Queremos una universidad abierta al cambio, capaz de anticiparse a los desafíos del mundo y de formar líderes que contribuyan a un país y a un mundo más libre, próspero y justo”, agregó.

La nueva Rectora destacó el valor del capital humano como eje central de su gestión: “La incorporación gradual de nuevos profesores acompañará el crecimiento institucional, apoyando, valorando y proyectando el trabajo de nuestros profesores actuales, quienes con su dedicación construyen día a día la excelencia de UCEMA. Ellos son el núcleo de nuestra identidad académica y la guía que inspira a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial”.

En su visión, el futuro de la universidad requiere impulsar la investigación y la divulgación del conocimiento, acercando sus resultados a la sociedad, las empresas y los organismos públicos. La Dra. Pessino también subrayó la importancia del trabajo interdisciplinario y la cooperación internacional como motores de innovación y apertura: “Gran parte de las ideas más transformadoras surgen del diálogo entre disciplinas. Fortalecer esos vínculos dentro y fuera de la universidad nos permitirá ampliar oportunidades y proyectar la excelencia argentina en el mundo”.

Finalmente, destacó el rol de la formación integral como marca distintiva de la institución: “En UCEMA creemos en una educación que prepara a nuestros estudiantes para destacarse en la academia, el sector público, los organismos internacionales y el mundo empresarial. Nuestra red de graduados es prueba de ello: una red de líderes en universidades de prestigio, compañías globales e instituciones de relevancia internacional.”