No solo se descansa el 1°: el feriado de mayo que pocos conocen que te dará otro finde largo + Seguir en









El mes del trabajador trae una gran alegría para todos, conocé los fines de semana largos que habrá.

Mayo trae buenas noticias para los trabajadores. Freepik

Cada año, los trabajadores esperan con ansias la llegada de los feriados para poder cortar con la rutina, descansar y, en muchos casos, aprovechar para viajar o compartir tiempo en familia. Estas fechas se convierten en verdaderos respiros dentro del calendario laboral.

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En ese sentido, el mes de mayo suele ser uno de los más esperados, ya que combina jornadas patrias con la posibilidad de organizar escapadas cortas. Para muchos, es la oportunidad ideal para recargar energías antes de la segunda mitad del año. Y este 2026 llega con una muy buena noticia: el calendario ofrece más de una oportunidad para desconectarse, lo que lo convierte en un mes clave para quienes buscan aprovechar al máximo los días libres.

Calendario Conocé los feriados que trae mayo y se convierten en fines de semana largos. Freepik

Otro fin de semana largo: cómo será el 25 de mayo Mayo de 2026 no solo arranca con descanso, sino que también cierra con otra oportunidad ideal para cortar la rutina. El viernes 1° de mayo, Día del Trabajador, cae justo antes del fin de semana, generando un descanso de tres días.

Pero eso no es todo. El calendario trae una segunda sorpresa: el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, cae lunes. Al tratarse de un feriado inamovible, se mantiene en esa fecha y arma automáticamente otro fin de semana largo. De esta manera, el mes ofrece dos fines de semana largos bien marcados: uno del viernes 1 al domingo 3, y otro del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

Este esquema resulta ideal tanto para quienes buscan descansar como para quienes planean pequeñas escapadas, ya que no requiere pedir días extra en el trabajo para disfrutar de un corte prolongado. La Revolución de Mayo Para alegría de todos, una de las fechas más importantes de nuestro país cae lunes en 2026. Imagen: Óleo de Francisco Fortuny. Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles: Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables: Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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