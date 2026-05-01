Cada año, los trabajadores esperan con ansias la llegada de los feriados para poder cortar con la rutina, descansar y, en muchos casos, aprovechar para viajar o compartir tiempo en familia. Estas fechas se convierten en verdaderos respiros dentro del calendario laboral.
No solo se descansa el 1°: el feriado de mayo que pocos conocen que te dará otro finde largo
El mes del trabajador trae una gran alegría para todos, conocé los fines de semana largos que habrá.
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En ese sentido, el mes de mayo suele ser uno de los más esperados, ya que combina jornadas patrias con la posibilidad de organizar escapadas cortas. Para muchos, es la oportunidad ideal para recargar energías antes de la segunda mitad del año. Y este 2026 llega con una muy buena noticia: el calendario ofrece más de una oportunidad para desconectarse, lo que lo convierte en un mes clave para quienes buscan aprovechar al máximo los días libres.
Otro fin de semana largo: cómo será el 25 de mayo
Mayo de 2026 no solo arranca con descanso, sino que también cierra con otra oportunidad ideal para cortar la rutina. El viernes 1° de mayo, Día del Trabajador, cae justo antes del fin de semana, generando un descanso de tres días.
Pero eso no es todo. El calendario trae una segunda sorpresa: el 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, cae lunes. Al tratarse de un feriado inamovible, se mantiene en esa fecha y arma automáticamente otro fin de semana largo. De esta manera, el mes ofrece dos fines de semana largos bien marcados: uno del viernes 1 al domingo 3, y otro del sábado 23 al lunes 25 de mayo.
Este esquema resulta ideal tanto para quienes buscan descansar como para quienes planean pequeñas escapadas, ya que no requiere pedir días extra en el trabajo para disfrutar de un corte prolongado.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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