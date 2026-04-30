Reservas: esperan que el BCRA acumule u$s10.000 millones y se allane la vuelta del país a los mercados internacionales

Pilar Tavella, de Balanz, estimó que el Central va a estar en condiciones de conseguir financiamiento alternativo y que seguirá comprando dólares.

El Banco Central (BCRA) cerrará el año con unos u$s10.000 millones de reservas internacionales netas , y el Gobierno estará en condiciones de volver a los mercados globales en el corto plazo, estimó la economista de Balanz Capital, Pilar Tavella.

Así lo señaló en una charla que mantuvo con Ámbito , en el marco de la Expo EFI 2026 que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires .

La líder de Macro y Estrategia Soberana de Balanz señaló que, si bien es " muy difícil predecir " el momento de retornar a las emisiones soberanas en los mercados globales porque "se trata de decisiones políticas ", el Gobierno estará en condiciones de hacerlo en breve.

La analista consideró que el equipo económico podría estar aguardando a que el riesgo país comprima entre 50 y 100 puntos respecto del actual nivel ( 567 ) para reunir los dólares con vistas a los vencimientos de 2027 .

Pero en lo previo, dijo que este año el Banco Central puede terminar con un nivel de reservas netas del orden de los u$s10.000 millones , a pesar de que en el primer cuatrimestre del año casi todos los dólares que compró el BCRA (unos u$s7.100 millones) se destinaron a pagar vencimientos .

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Las compras hasta ahora no generaron acumulación

"Es verdad que las compras al final no generaron tanta acumulación, depende cómo las mida. Las reservas brutas subieron. Las reservas netas tal vez no, en parte porque entra en juego el REPO que vence en enero", dijo la profesional, quien además señaló que otro elemento que juega en contra es la caída del precio del oro.

Al respecto, Tavella manifestó su expectativa en que "en los próximos meses van a seguir las compras a niveles altos como los de abril, porque habrá flujos de dólares de la cosecha y las exportaciones de petróleo".

"Al mismo tiempo creemos que van a seguir accediendo al mercado doméstico en dólares, además de que continuarán las emisiones corporativas, tal vez no a la velocidad que hubo en el primer trimestre, y a eso se le va a sumar eventualmente", añadió.

Con ayuda de los organismos

Además, la directiva de Balanz consideró que, tras los anuncios de las garantías para Argentina de organismos internacionales, "eventualmente creemos que es posible que el Gobierno termine accediendo a los mercados internacionales, sobre todo si cae el riesgo país".

Por eso, Tavella estimó que, por la combinación de financiamiento que todavía no se efectivizó más compras de dólares, el Banco Central va a pasar "a la acumulación" de reservas, en línea con lo acordado con el FMI.

Es de recordar que en la última revisión, el organismo de crédito determinó una meta de u$s8.000 millones para 2026. "Eventualmente creemos que van a terminar emitiendo algún monto para ayudar a la acumulación de reservas y a prefinanciar los vencimientos del año que viene", concluyó la economista.