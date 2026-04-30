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30 de abril 2026 - 11:21

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 30 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

La bonos soberanos anotaron el miércoles mayoría de alzas y el riesgo país bajó tras ocho ruedas al alza, mientras los ADRs operan con caídas de hasta 5%. Los activos argentinos se mueven al compás de los mercados internacionales, que se ven afectados por las novedades de la guerra en Medio Oriente.

Este jueves, el INDEC da a conocer los datos sobre dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades correspondientes a marzo, el BCRA publica el informe sobre la deuda externa privada al cuarto trimestre de 2025 y el informe de inclusión financiera correspondiente al segundo semestre de 2025. Además, en el plano internacional continúa el conflicto por Ormuz y el petróleo se dispara, en medio de que se conozca decisiones de tasas del BCE y del Banco de Inglaterra. También se conoce dato preeliminar de PBI de EEUU en el cuarto trimestre y se presentan nuevos balances corporativos.

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Bonos argentinos suben en el cierre del mes pese a la tensión global por la crisis energética

En la última rueda del mes, la deuda soberana argentina muestra subas moderadas pese al contexto internacional adverso por la crisis energética global.

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El Ministerio de Economía cerró abril con un financiamiento por u$s1.350 millones

Por Carlos Lamiral

El miércoles logró tomar otros u$s148 millones en bonares, que se sumaron a los u$s700 millones del martes.

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El dólar quebró la tendencia alcista tras el fuerte ingreso de divisas de la cosecha

Tras varios días de subas, el tipo de cambio retomó la baja en un contexto de fuerte oferta de divisas, compras del BCRA y expectativas de un sendero controlado.

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Oro: el valor de la demanda alcanzó récord en el trimestre

Por Jorge Herrera

En la primera parte del 2026 las compras de lingotes y monedas apuntalaron la demanda global. La geopolítica sigue siendo un factor clave en las previsiones para la demanda de oro en 2026.

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Inflación de abril: proyectan que marcará su primera desaceleración en 10 meses, ¿más cerca del 2% o 3%?

Por Érika Cabrera

El IPC se dirige a interrumpir una secuencia de diez meses consecutivos sin caídas, luego de alcanzar el 3,4% en marzo y se prevé que perfore el nivel clave del 3%. Pese al congelamiento de las naftas, el combustible tiene un arrastre mayor al 10%.

Inflacion Carne Precios Consumo

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Dólar, tasas e inflación: qué espera el mercado para mayo tras la fuerte apreciación del peso en lo que va del año

Por Solange Rial

Diferentes analistas de la city ven que "colocarse en pesos empieza a tener mayor riesgo", aunque el exceso de oferta de dólares podría mantener la calma en el mercado. Un tipo de cambio a $1.500, para algunos analistas, no luce imposible, pero tampoco generaría estrés.

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El petróleo saltó a su precio más alto en cuatro años tras nuevas amenazas de Donald Trump

Luego de que el mandatario estadounidense advirtiera sobre la posibilidad de un bloqueo prolongado al estrecho de Ormuz, la cotización del crudo se disparó en los mercados asiáticos. Luego, moderó el avance.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 30 de abril

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.418,89 para la venta.

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