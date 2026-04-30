Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 30 de abril

La bonos soberanos anotaron el miércoles mayoría de alzas y el riesgo país bajó tras ocho ruedas al alza, mientras los ADRs operan con caídas de hasta 5% . Los activos argentinos se mueven al compás de los mercados internacionales, que se ven afectados por las novedades de la guerra en Medio Oriente.

Este jueves, el INDEC da a conocer los datos sobre dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades correspondientes a marzo, el BCRA publica el informe sobre la deuda externa privada al cuarto trimestre de 2025 y el informe de inclusión financiera correspondiente al segundo semestre de 2025. Además, en el plano internacional continúa el conflicto por Ormuz y el petróleo se dispara, en medio de que se conozca decisiones de tasas del BCE y del Banco de Inglaterra. También se conoce dato preeliminar de PBI de EEUU en el cuarto trimestre y se presentan nuevos balances corporativos.