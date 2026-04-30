Fuerte desarme de posiciones en "carry trade": hacia dónde irán los flujos

Desde la city comenzaron a advertir que el apetito por el carry trade ya es muy bajo, por lo que comenzó a evidenciarse un cierre de posiciones. Con la tasa real negativa y un dólar que parece haber tocado un piso, los inversores le empezaron a poner un punto final a este ciclo.

La consultora Eco Go , planteó esta semana que, luego de la fuerte compresión en la curva del Tesoro tanto en títulos a tasa fija como indexados al CER, que operó desde mediados de febrero con un dólar a la baja, los incentivos se alinearon para un cambio de estrategia.

En el Grupo SBS coincidieron con esta visión. Advierten que el bajo atractivo del carry trade producto de las tasas reales negativos y un Tipo de Cambio Real que se apreció notablemente en lo que va del año podrían haber llevado al cierre de posiciones y a presionar sobre las curvas y el dólar.

En diálogo con Ámbito , Gabriel Bagattini, asesor financiero que representa a Finanzas con Gabriel, opinó: "Lo que estamos viendo ahora es bastante lógico. Parte de esos inversores comienzan a tomar ganancias, en un contexto donde las tasas empiezan a comprimirse y el tipo de cambio muestra algo más de volatilidad. No es un cambio de tendencia abrupto, sino una etapa más madura del mismo trade".

Para Bagattini, hacia adelante, las operaciones de carry "siguen existiendo, pero pierden la condición de oportunidad evidente". "La tasa real continúa siendo positiva, aunque menor, y el inversor ya no puede asumir un tipo de cambio completamente estable. Eso obliga a ser más selectivos, acortar plazos y, en muchos casos, incorporar coberturas", profundizó.

Por eso, especificó que "más que una salida generalizada, lo que se espera es una rotación dentro del mercado". Parte de los flujos, opinó, puede migrar hacia instrumentos más cortos en pesos, activos dollar-linked o directamente dolarizarse de manera parcial, en función del perfil de riesgo.

"El punto a monitorear es si este proceso se mantiene ordenado o si escala hacia un desarme más agresivo. Ese escenario, típicamente, viene acompañado de movimientos más bruscos en el tipo de cambio o de una caída significativa en las tasas reales", cerró.

Por su parte, el economista José Ignacio Bano, en charla con este medio, también aporto: "Yo realmente no me imagino que el dólar se vaya a despertar. No tengo miedo de que suba; me parece que no va a pasar, por lo menos por un mes más, mientras estemos en plena liquidación de cosecha. El tema va más por el lado de las tasas bajas en pesos".

Y agregó: "Las fijas están más o menos en el 2% mensual. Los bonos CER cortos rinden tasa negativa y los más largos tienen tasa positiva, pero en realidad el rendimiento es muy inferior al promedio. En cualquier momento podrían volver a ese promedio y, para que eso ocurra, tienen que caer los precios de los bonos. Por eso, me parece que estamos en una posición que puede dar resultado, pero que ya implica mucho más riesgo".

Aparte, ejemplificó, que en un escenario donde el dólar suba un 2% o 3% (que pase de $1.400 a $1.450). "Ya se comería todo el resultado que tendrías con la tasa en pesos. Me parece que ya no paga tanto tomar el riesgo como ocurrió en los meses anteriores", expresó

Tasas y dólar: qué pasó esta semana

Según retoma la consultora 1816, las tasas cortas se despertaron esta semana ya que el colchón de liquidez (medido por lo que toma el BCRA diariamente en REPO) alcanzó su valor más bajo desde principios de mes. Asi, desde Outlier, aportaron más datos en este sentido: la rueda de REPO volvió a operar un volumen inferior a los $2,5 billones y menos de $1,5 billones por parte del BCRA.

"Los mayores requerimientos de liquidez de los bancos para integrar encajes, dado el fin de mes, y la suba de los rendimientos en pesos en otros segmentos del mercado seguramente son factores clave a la hora de explicarlo", resaltaron pero, en ese caso, mencionaron que les llamó la atención la forma abrupta en la que migró la liquidez. Además, se produjo una suba de tasas en la propia rueda REPO, con el promedio ponderado sin BCRA superando el 22% anual por primera vez desde principios de abril.

De todos modos, explicaron desde 1816, la liquidación de la subasta del martes solamente retirará $0,17 billones del sistema y las tasas "solo deberían seguir subiendo si el Central se ve compelido a absorber más liquidez con operaciones de mercado abierto en las próximas semanas".

En este sentido, desde este mismo informe, resaltan que el dólar oficial venía muy demandado la semana pasada, pero a comienzos de la semana la suba se frenó con la "contundente señal" que mandó el Gobierno: "aparentemente" vendió bonos dólar linked el lunes, según analistas de la city, a juzgar por el volumen de TZV26 en BYMA PPT T+1, que superó los u$s400 millones.

"Como había sucedido el 30 de marzo, con el antecedente de un BCRA dispuesto a aceptar una elevada volatilidad de tasas con tal de contener al tipo de cambio durante el primer bimestre de 2026, solamente fue necesario una rueda de volumen inusualmente alto en la curva dólar linked (coincidente con el fixing del FX en la Lelink D30A6 ) para incentivar al mercado a retomar la apuesta por el peso (ya sin siquiera la necesidad de secar la plaza de liquidez)", concluyeron.

PPI también notaron estos movimientos: "El lunes, la presión sobre el oficial (que lo llevó a máximos nominales en casi tres meses) estuvo acompañada de una actividad inusualmente elevada en el mercado de futuros de dólar y en los instrumentos dólar linked. Sin embargo, más que responder a un cambio en las expectativas o a una mayor demanda generalizada, interpretamos que ese movimiento estuvo, al menos en parte, vinculado al fixing de la Lelink más corta (D30A6)".