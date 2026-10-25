Una madre estadounidense convirtió su problema de todos los días en una innovación que cambió para siempre el cuidado de los bebés.

Algunos de los inventos que tuvieron más impacto en la vida diaria no nacieron en laboratorios ni en compañías tecnológicas. A mediados del siglo XX, una mujer empezó a experimentar en su propia casa con materiales comunes para resolver un problema al que se enfrentaba todos los días.

A lo largo de su vida pasó inadvertida por mucho tiempo, a pesar de que llegó a registrar numerosas patentes y a convertir una de sus ideas en un negocio millonario . Con el tiempo, su trabajo terminó ocupando un lugar fundamental en la historia de los productos para el cuidado infantil.

Marion O'Brien Donovan nació el 15 de octubre de 1917 en South Bend, Indiana, dentro de una familia enfocada en la ingeniería y la invención. Su padre, Miles O'Brien, y su tío John habían desarrollado maquinaria industrial y fundado South Bend Lathe Works.

Su recorrido como inventora estuvo lleno de experimentación y una fuerte curiosidad desde chica.

Tras la muerte de su madre cuando Marion tenía siete años, pasó su infancia cerca de la fábrica familiar y empezó a interesarse por cómo funcionaban los objetos.

Un dato muy curioso es que Marion ideó un polvo para limpiar los dientes cuando todavía estaba en la escuela primaria. Estudió Literatura Inglesa en Rosemont College y se graduó en 1939. Luego se mudó a Nueva York, donde trabajó en publicaciones como Harper's Bazaar y Vogue.

Después de casarse se instaló en Connecticut y fue durante su etapa como madre cuando apareció el problema que cambiaría su carrera. En aquella época, los bebés usaban pañales de tela acompañados por cobertores de goma, materiales que generaban filtraciones, obligaban a cambiar la ropa y las sábanas muy seguido y, además, podían irritar la piel.

Donovan decidió buscar una solución por su cuenta, trabajo que terminó convirtiéndola en una de las inventoras más exitosas de su generación. A lo largo de su vida obtuvo 20 patentes relacionadas con productos domésticos, de higiene y de uso cotidiano. También volvió a la universidad y obtuvo en 1958 una maestría en Arquitectura en Yale. Fue una de tres mujeres de su promoción.

El desarrollo del Boater surgió a partir de materiales simples y varias pruebas hechas en su propia casa. Gentileza - National Inventors Hall Of Fame

Del pañal de tela a la cortina de ducha: el ingenioso origen del invento

La idea nació por el problema que tenía con los pañales de tela, que dejaban pasar la humedad y los pantalones de goma utilizados encima eran incómodos para los bebés. Donovan agarró entonces una cortina de ducha, la cortó y empezó a coser distintas piezas hasta desarrollar una cubierta impermeable.

El diseño fue evolucionando, incorporó broches y más adelante cambió el material inicial por tela de paracaídas de nailon, que permitía una mejor circulación del aire. También incorporó un espacio interno donde podía ponerse el material absorbente. El producto recibió el nombre de “Boater”.

Su objetivo era mantener la humedad contenida sin provocar las molestias de los cobertores tradicionales. Pero, la solución no era todavía un pañal descartable como los actuales, ya que se trataba de una cubierta reutilizable e impermeable que mejoraba el sistema existente.

Sin embargo, Donovan ya estaba pensando en dar un paso más. Después del éxito del Boater empezó a explorar la posibilidad de desarrollar un pañal con material absorbente descartable, una idea que se acercaba más al producto moderno.

El reconocimiento llegó después de años de rechazos y de una carrera con numerosas patentes registradas. Gentileza - Australian Paralympic Committee

El rechazo de la industria y la patente que el mundo tardó en dimensionar

Convencer a los fabricantes fue mucho más difícil que desarrollar el producto, Donovan presentó su creación a distintas compañías del sector, pero recibió respuestas negativas. Las empresas consideraban que las madres estaban conformes con los productos disponibles y no veían una necesidad comercial suficientemente grande.

Ante esa falta de interés, decidió fabricar y comercializar el producto por su cuenta. El cambio llegó en 1949, cuando Saks Fifth Avenue empezó a vender el Boater. El producto tuvo una aceptación inmediata y la demanda llegó a ser tan fuerte que las tiendas tenían dificultades para mantener unidades disponibles.

El 12 de junio de 1951, Donovan obtuvo la patente estadounidense N.º 2.556.800 para su envoltorio de pañal. Ese mismo año vendió Donovan Enterprises y los derechos sobre sus patentes de pañales a Keko Corporation por u$s1 millón, una cifra extraordinaria para la época.

Pero ese éxito tampoco frenó su actividad como inventora, ya que más adelante desarrolló productos como:

sistemas para organizar ropa

un dispositivo para subir cierres traseros

artículos de higiene dental

sistemas de registro y organización doméstica

Su casa funcionaba muchas veces como laboratorio y sus hijos recordaron después que era habitual encontrar materiales, herramientas y prototipos distribuidos por distintas habitaciones.

Donovan murió en 1998 y su familia donó posteriormente sus documentos al Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian. La colección conserva bocetos, correspondencia, patentes, fotografías y registros de sus proyectos.

Décadas después, su aporte recibió un reconocimiento institucional mayor cuando en 2015 fue incorporada al National Inventors Hall of Fame por el desarrollo de su cubierta impermeable para pañales.