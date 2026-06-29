Invento millonario: tiene solo 14 años y diseñó un dispositivo que ahorra más de 5 litros de agua por ducha + Agregar ámbito en









Mediante un proyecto escolar, la adolescente creó un aparato que podrá ahorrar el agua que se pierde al preparar el baño.

La joven impulsó la creación de un invento que beneficiará al medio ambiente. Freepik

Algunas compañías invierten millones en el desarrollo de soluciones orientadas a evitar el daño ambiental, por eso este caso resultó tan llamativo. Una adolescente encontró un problema común tras realizar una tarea escolar y, a partir de ese desafío, diseñó una respuesta sumamente sencilla.

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El desperdicio de agua es algo que alarma a muchos, pero para esta jovencita la respuesta llega mediante una propuesta simple. Si bien el proyecto permanece en etapa de desarrollo, los resultados obtenidos abren la puerta a una rápida incorporación en los hogares para evitar el derroche previo a la ducha o al lavado de platos.

Ducha agua millones Freepik El objetivo de este invento es no desperdiciar agua mientras se espera a que salga caliente de la ducha. Freepik

Aqua Loop: de qué trata el prototipo inventado por la adolescente Rani East-Jeffs estudia en The Nature School, escuela ubicada en Port Macquarie, una ciudad costera al norte de Sídney. Cuando recibió la consigna de buscar una solución para ahorrar agua, decidió observar qué ocurría en su propia casa.

Ella analizó cuánto se desperdiciaba desde que se abría la ducha hasta que empezaba a salir agua caliente. Aunque su familia ya contaba con un sistema eficiente, calculó que todavía se perdían unos 5 litros en cada baño durante ese tiempo. A partir de esa observación creó Aqua Loop, un prototipo que evita que el líquido se pierda antes de poder utilizarlo.

Para construirlo utilizó materiales simples como placas de circuitos, tuberías, interruptores y válvulas. Logró crear un modelo funcional que podía probar y mejorar. Rani explicó que, en una casa con cuatro personas, el agua desperdiciada solamente por esperar podría alcanzar unos 2.628 litros al año. El proyecto llamó la atención de sus profesores y la alentaron a presentarlo en una conferencia para jóvenes inventores realizada en el Powerhouse Museum. Allí conoció a Eman Soliman, fundadora de EduTech Australia, quien se interesó por Aqua Loop y la ayudó a participar en un programa para emprendedores. Embed - Aqua Loop, l’invention prometteuse qui permet d'économiser jusqu'à 7 300 litres d'eau par douche Cómo funciona y cuál es el objetivo de este invento Aqua Loop detecta cuándo el agua ya está caliente. Hasta ese momento, evita que salga por la ducha para que no se desperdicie mientras se espera. La idea del dispositivo es resolver ese momento en el que se genera pérdida antes de empezar a bañarse, sin tener que cambiar la forma en la que se usa. Después de presentar su invento, Rani fue elegida ganadora regional de Nueva Gales del Sur dentro del programa STEAMS-Preneurs Education. A partir de este importante reconocimiento, la joven comenzó a trabajar junto a un equipo de mentores para avanzar en la etapa de fabricación y planificar la futura comercialización del producto.

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