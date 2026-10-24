RuPaul íntimo: la infancia marcada por el bullying, las adicciones y el largo camino hacia la corona drag

Antes de convertirse en una figura mundial del entretenimiento, la drag queen más famosa tuvo una vida muy compleja que moldeó su identidad artística.

Antes de empezar a usar pelucas gigantes, dominar los escenarios y los premios, RuPaul Andre Charles tuvo que encontrar su propio lugar en un entorno que muchas veces lo hacía sentir fuera de lugar. A lo largo de su vida, tuvo que afrontar cambios familiares, la búsqueda de su identidad y una necesidad constante de encontrar espacios donde pudiera expresarse sin esconderse.

La televisión fue una de sus primeras ventanas hacia ese mundo, ya que de chico encontró referentes en figuras como Diana Ross, Cher, David Bowie y en programas que desafiaban las convenciones de género y del espectáculo. Años después, ya instalado en Atlanta, una simple carta enviada a un programa local le abriría una puerta dentro del entretenimiento.

RuPaul nació en 1960 en San Diego, California. Su nombre tuvo un origen muy particular, ya que según relató, su madre, Ernestine, consultó a una psíquica antes de su nacimiento, quien le dijo que su hijo estaba destinado a convertirse en una estrella . Esa idea quedó instalada dentro de la familia.

Mientras crecía, RuPaul desarrolló una gran fascinación por el espectáculo , las divas pop y todo aquello relacionado con el brillo y la estética femenina. Él mismo contó que desde muy chico se sentía atraído por los tacos, el maquillaje, la ropa llamativa y las pelucas.

RuPaul explicó su fórmula estética como una mezcla de referentes como Diana Ross, Cher, Dolly Parton y la capacidad de entretenimiento de Walt Disney . Aquella profecía familiar, que durante años pareció una historia curios, terminaría haciéndose realidad unos años después.

Sus primeros años estuvieron atravesados por experiencias difíciles que influyeron en su recorrido. Gentileza - VH1

Acoso escolar y soledad: los años oscuros de su niñez en San Diego

La infancia de RuPaul también estuvo atravesada por situaciones mucho más difíciles. Sus padres se separaron cuando tenía siete años y fue criado junto a sus tres hermanas por su madre. De hecho, el artista recordó que durante un tiempo esperaba que su padre regresara y que, junto a sus hermanas, miraba los autos que pasaban con la esperanza de volver a verlo, pero eso nunca pasó.

Al mismo tiempo, empezó a sufrir acoso escolar, su sensibilidad y la forma en la que expresaba su identidad lo convirtieron en blanco de burlas y rechazo por parte de otros chicos. Según relató en sus memorias, ese abandono, aislamiento y bullying tuvo consecuencias.

Durante esos años empezó a consumir marihuana y, más adelante, otras sustancias. A los 15 años dejó San Diego y se mudó a Atlanta para vivir con su hermana mayor y el marido de ella, un momento fundamental en su vida. En Georgia encontró una comunidad artística y LGBTQ+ en la que empezó a sentirse acompañado y donde pudo desarrollar con mayor libertad su identidad.

También empezó a estudiar actuación y se acercó a proyectos independientes de televisión y performance. Uno de ellos fue "The American Music Show", un programa de acceso público de bajo presupuesto en el que encontró una comunidad creativa y aprendió sobre producción, edición y televisión. RuPaul dijo que esa experiencia fue una de las bases de todo lo que haría después.

Nueva York fue una etapa decisiva para su desarrollo artístico y personal. Gentileza - Netflix

Los años en Nueva York: depresión, clubes nocturnos y la trampa del LSD y la cocaína

Después de construir una pequeña carrera en Atlanta, RuPaul decidió buscar algo más, y a fines de los años 80 se instaló en Nueva York con pocos recursos y la intención de abrirse camino dentro de la música y el entretenimiento.

La ciudad ofrecía oportunidades, pero también una vida nocturna muy intensa. RuPaul empezó a moverse dentro de la escena de clubes y espacios alternativos como Pyramid Club, 8BC y Tunnel. Su propuesta drag fue ganando reconocimiento y empezó a convertirse en una figura habitual de ese circuito.

Pero ese momento también estuvo acompañado por una fuerte depresión y un consumo cada vez más intenso de sustancias. RuPaul contó que por mucho tiempo recurrió al alcohol, el LSD y la cocaína para sostener el ritmo de las noches y afrontar las dificultades personales que arrastraba.

Más adelante describió su relación con las drogas como una historia dividida en dos etapas, una primera en la que sentía que podía convivir con ellas y otra que terminó convirtiéndose en un problema muy grave. La recuperación llegó después de incorporarse a un programa de 12 pasos.

RuPaul aseguró que ese proceso le dio herramientas para enfrentar traumas y situaciones que durante mucho tiempo había intentado evitar con el consumo. Mientras atravesaba esa transformación personal, su carrera comenzó a despegar y en 1993 publicó "Supermodel of the World".

El sencillo "Supermodel (You Better Work)" alcanzó el puesto 45 del Billboard Hot 100 y convirtió a RuPaul en una de las figuras queer más visibles de la cultura pop de aquel momento. Tres años después llegó "The RuPaul Show", su propio programa de entrevistas y variedades en VH1.

Con el tiempo, RuPaul convirtió su identidad en una de las marcas más reconocidas del entretenimiento mundial. Gentileza - Paramount Plus

Un legado de u$d60 millones: cómo RuPaul transformó el dolor en un imperio global

Su momento de mayor éxito y exposición llegó en 2009 con el estreno de "RuPaul's Drag Race". El programa se basó en elementos de competencias de moda y realities de talentos, pero los llevó al universo drag con desafíos de actuación, moda, maquillaje, canto, humor y pasarelas, mientras se contaban las dificultades de las historias personales de los participantes.

Con el paso de las temporadas, el programa dejó de ser una producción de nicho y se convirtió en una franquicia internacional. Surgieron versiones regionales, temporadas especiales y formatos derivados como "All Stars" o "Drag U". La exposición también impulsó las carreras de muchas concursantes, que después desarrollaron proyectos en música, teatro, comedia, moda y redes sociales.

RuPaul, por su parte, se convirtió en una de las figuras más premiadas de la televisión estadounidense. Su trayectoria incluye múltiples premios Emmy, trabajos en cine y televisión, más de una decena de álbumes y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

También incursionó en negocios de cosméticos, fragancias, moda y entretenimiento. Su patrimonio fue estimado en u$s60 millones, pero su influencia supera la cifra. "Drag Race" ayudó a pasar una parte de la cultura drag desde clubes y circuitos alternativos hacia audiencias masivas.