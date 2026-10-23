La Succession de la vida real: ¿Quiénes son los hijos y herederos de Rupert Murdoch?

El imperio que inspiró el éxito de HBO trajo una fuerte disputa familiar en la vida real, con los herederos buscando quedarse con las compañías del icónico empresario.

La pelea por el imperio de Rupert Murdoch enfrentó a varios de sus seis hijos y terminó con un acuerdo de miles de millones de dólares . Detrás de Fox News y algunos de los diarios más influyentes del mundo, la sucesión del magnate australiano estuvo marcada por años de rivalidades familiares y disputas judiciales.

La historia tiene mucho en común con " Succession ", la exitosa serie de HBO, aunque los conflictos de los Murdoch comenzaron bastante antes de su estreno. Las diferencias entre los hermanos fueron creciendo mientras su padre buscaba decidir quién tendría el control de las empresas que había construido durante décadas.

Rupert Murdoch nació en Australia en 1931 y comenzó su carrera empresarial a los 22 años , cuando heredó un periódico de su padre. Desde entonces, se dedicó a comprar medios de comunicación hasta construir uno de los grupos más importantes de la industria, con negocios en Estados Unidos, Reino Unido y su país de origen.

Entre sus principales adquisiciones aparecen diarios como " The Sun", "The Times" y "The Wall Street Journal" . También impulsó la creación de Fox News en 1996, una cadena que se convirtió en una referencia para los sectores conservadores estadounidenses. A medida que sus empresas crecían, también aumentaba su influencia sobre la política y la opinión pública.

La familia fue una de las principales inspiraciones de "Succession", estrenada en 2018. Su creador, Jesse Armstrong, tomó elementos de los Murdoch y de otras dinastías empresariales para desarrollar la historia de Logan Roy y sus hijos, enfrentados por el control de un conglomerado de medios.

Las comparaciones volvieron a cobrar fuerza con el estreno de "Dinastía: Los Murdoch". La producción de Netflix, lanzada en marzo de 2026, reconstruye las tensiones familiares a partir de documentos privados, mensajes y testimonios relacionados con la sucesión.

Buena parte de la pelea giró alrededor de un fideicomiso creado en 1999, cuando Rupert se divorció de su segunda esposa, Anna Torv. El acuerdo establecía que sus cuatro hijos mayores compartirían el poder de decisión sobre las empresas después de su muerte, pero el magnate intentó modificarlo para favorecer a Lachlan.

Lachlan Murdoch: el elegido para continuar el legado de Fox y News Corp

Lachlan Murdoch nació en 1971 y es el hijo varón mayor del matrimonio entre Rupert y Anna Torv. Durante años trabajó junto a su padre, aunque la relación profesional no siempre fue sencilla. En 2005 se alejó de los negocios familiares por diferencias internas y se instaló en Australia, donde comenzó a desarrollar sus propias inversiones.

Regresó al grupo en 2014 y recuperó un lugar importante en las decisiones empresariales. Su posición terminó de consolidarse en 2023, cuando Rupert dejó la presidencia de Fox Corporation y News Corp. Lachlan asumió como presidente ejecutivo y CEO de Fox, además de convertirse en presidente de News Corp.

El empresario comparte la orientación conservadora de su padre, una característica que tuvo bastante peso en la elección del sucesor. Rupert quería preservar la línea política de sus principales medios y temía que los otros herederos impulsaran cambios cuando él dejara de intervenir en las decisiones.

En 2024, el magnate intentó modificar las condiciones del fideicomiso mediante un proceso judicial en Nevada para concentrar el poder en Lachlan. La Justicia rechazó su pedido, pero las negociaciones familiares continuaron hasta septiembre de 2025, cuando un acuerdo permitió asegurar la continuidad del heredero elegido al frente de las empresas.

James Murdoch: la ruptura por diferencias políticas e ideológicas

James Murdoch nació en 1972 y durante mucho tiempo fue considerado uno de los principales candidatos a suceder a su padre. Desarrolló buena parte de su carrera dentro de las compañías familiares y ocupó cargos importantes en las operaciones de Europa y Asia. En 2015 llegó a convertirse en CEO de 21st Century Fox.

Las diferencias con Rupert comenzaron a profundizarse por el manejo de los medios. James adoptó posiciones políticas más progresistas y cuestionó públicamente algunas decisiones editoriales del grupo, especialmente la cobertura relacionada con el cambio climático.

La ruptura quedó expuesta en julio de 2020, cuando renunció al directorio de News Corp. En su carta de salida mencionó desacuerdos con determinados contenidos publicados por los medios de la compañía y con otras decisiones empresariales.

También había comenzado a desarrollar negocios por fuera del imperio familiar. En 2019 fundó Lupa Systems, una firma de inversiones con intereses en tecnología y medios de comunicación. Además, participó en iniciativas filantrópicas relacionadas con el medioambiente y la democracia.

Su enfrentamiento con Lachlan fue uno de los puntos centrales de la disputa. James se negó a perder los derechos de voto que le correspondían por el fideicomiso original y acompañó a sus hermanas mayores durante el proceso judicial. Finalmente aceptó el arreglo económico de septiembre de 2025 y abandonó su participación en las empresas familiares.

Elisabeth y Prudence: las herederas que prefirieron su propio camino

Elisabeth Murdoch nació en 1968 y también es hija de Anna Torv. A diferencia de sus hermanos, desarrolló buena parte de su carrera en la producción audiovisual. Trabajó en las empresas familiares, pero en 2001 decidió fundar Shine, una compañía dedicada a crear contenidos televisivos.

El negocio creció hasta convertirse en una productora internacional. En 2011, News Corp compró Shine por aproximadamente u$s670 millones. Elisabeth continuó trabajando en la industria y, en 2019, participó en la creación de Sister, una firma especializada en producciones para televisión y cine.

Prudence MacLeod, nacida en 1958, es la mayor de los seis hijos de Rupert y la única de su matrimonio con Patricia Booker. Aunque durante su juventud trabajó en "News of the World", nunca mostró demasiado interés por ocupar puestos importantes dentro del grupo. Su participación en las compañías familiares fue mucho menor que la de sus hermanos.

Las dos conservaban derechos de voto sobre las acciones familiares y se unieron a James para impedir que Rupert modificara el reparto establecido originalmente. La negociación de septiembre de 2025 terminó con la salida de los tres del fideicomiso que mantenía participaciones en Fox Corporation y News Corp.

Cada uno recibió una compensación estimada en u$s1.100 millones, financiada parcialmente mediante la venta de acciones. A cambio, renunciaron a sus derechos de voto y dejaron de participar en las decisiones sobre el futuro de ambas compañías.

Grace y Chloe: la nueva generación en el fideicomiso familiar

Grace y Chloe Murdoch son las hijas menores del empresario, nacidas en 2001 y 2003 durante su matrimonio con Wendi Deng. Tuvieron una exposición pública mucho más reducida que sus hermanos mayores y no participaron directamente en las disputas por la conducción de las empresas.

Grace estudió en la Universidad de Yale y realizó prácticas profesionales en distintas compañías. Chloe, por su parte, cursó estudios en Stanford, con especial interés en áreas relacionadas con la tecnología. Ninguna ocupa un puesto ejecutivo destacado en Fox Corporation o News Corp.

Durante años, ambas tuvieron derechos económicos sobre la fortuna familiar, pero no contaban con el mismo poder de voto que los cuatro hijos mayores. Esa diferencia también formó parte de las negociaciones por la herencia, especialmente después de que Rupert intentara modificar las condiciones del fideicomiso original.

El acuerdo de 2025 incorporó a las dos hermanas menores a nuevos fideicomisos junto con Lachlan. Los tres conservaron intereses económicos sobre las participaciones en Fox y News Corp, aunque Grace y Chloe no recibieron facultades para intervenir en la conducción de las compañías. El nuevo acuerdo tendrá vigencia hasta 2050 y establece que los derechos de voto correspondientes a esas participaciones quedarán exclusivamente en manos de Lachlan.