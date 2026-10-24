La historia del emprendedor que convirtió la leyenda de Santa Claus en un negocio millonario

Una costumbre de su infancia le dio la idea para llevar esa misma ilusión a otras familias, que estaban dispuestas a pagar por ella.

Para muchos chicos, la ilusión de la Navidad está en creer que Papá Noel realmente sabe quiénes son y qué regalos esperan.

La Navidad siempre estuvo rodeada de historias capaces de despertar la imaginación de los más chicos. Byron Reese encontró en esa ilusión una oportunidad inesperada y creó un emprendimiento que llegó a facturar millones de dólares . Su propuesta era tan sencilla como original: conseguir que los niños recibieran cartas personales firmadas por Santa Claus.

Lo que comenzó como una forma de recuperar los recuerdos de su infancia terminó convirtiéndose en una empresa con clientes de distintos países. Reese aprovechó una costumbre familiar y descubrió que muchos padres estaban dispuestos a pagar para mantener viva la magia de Papá Noel.

Cuando era chico, Byron Reese recibía cartas de Santa Claus que sus padres preparaban especialmente para él. Los sobres llegaban con sellos del Polo Norte y contenían mensajes personales. Durante años creyó que el propio Papá Noel se había tomado el trabajo de escribirle.

Reese consiguió una dirección postal en Alaska para que los chicos creyeran que las cartas llegaban directamente desde el Polo Norte.

Ese recuerdo lo acompañó hasta la adultez. Después de fundar y vender varias empresas, decidió ofrecer la misma experiencia a otras familias. En 2001 creó Santa Mail , un servicio de correspondencia navideña que también nació como un homenaje a su madre, quien había alimentado aquella ilusión durante su infancia.

La propuesta consistía en enviar cartas dirigidas a los niños, con mensajes escritos como si fueran del mismísimo Papá Noel . Para hacerlas más creíbles, Reese consiguió una dirección postal en North Pole, una localidad de Alaska cuyo nombre significa Polo Norte.

El emprendimiento tuvo una respuesta inmediata. Durante su primera temporada navideña vendió 10.000 cartas a unos u$s10 cada una. Aquella iniciativa, que había comenzado con expectativas modestas, consiguió generar aproximadamente u$s100.000 en ventas durante su primer año.

El crecimiento también trajo dificultades para cumplir con los pedidos. En sus comienzos, Reese y sus colaboradores llegaron a trabajar durante jornadas de hasta 36 horas para preparar los envíos. Más adelante incorporaron proveedores externos y comenzaron a organizar cada campaña con varios meses de anticipación.

Del Polo Norte a los hogares: el modelo de negocio detrás de las cartas de Papá Noel

El funcionamiento de Santa Mail es bastante sencillo. Los padres ingresan al sitio web, eligen una carta y proporcionan los datos necesarios para personalizarla. Después, el mensaje llega al domicilio familiar dirigido al niño y firmado por Santa Claus.

La empresa utiliza sobres decorados, sellos especiales y un matasellos del Polo Norte. Las cartas están impresas en papel de lino libre de ácido e incluyen referencias personales, como el nombre del destinatario, su ciudad y, si la familia lo desea, el de algún amigo.

Reese también implementó un sistema para revisar dos veces cada mensaje antes de enviarlo. La intención es evitar errores en los nombres y otros datos que puedan arruinar la sorpresa cuando los chicos abren el sobre.

El precio fue cambiando con los años. Actualmente, cada carta cuesta u$s14,95, con el envío incluido, y los clientes pueden elegir entre siete historias navideñas. Algunas cuentan aventuras de los duendes, mientras que otras presentan situaciones protagonizadas por los renos o la esposa de Papá Noel.

El catálogo también incorporó tarjetas de cumpleaños, postales que llegan después de Navidad y certificados de buena conducta supuestamente firmados por Santa Claus. Además, ofrece paquetes especiales con elementos que los padres pueden utilizar para simular una visita navideña.

Estos productos adicionales se entregan en envoltorios discretos, de manera que los chicos no puedan identificar su contenido antes de que los adultos preparen la sorpresa.

Los padres pueden incluir datos de sus hijos en las cartas para que el mensaje de Papá Noel parezca escrito especialmente para ellos. Freepik

Más de 300.000 envíos y el valor de vender ilusión

En 2005, apenas cuatro años después de su lanzamiento, Santa Mail alcanzó una facturación de u$s1 millón, impulsada por la demanda de sus cartas durante las fiestas navideñas.

El negocio continuó creciendo en los años siguientes. Distintas publicaciones llegaron a contabilizar más de 300.000 envíos, una cifra que posteriormente quedó superada. Actualmente, la compañía informa que ya entregó más de 500.000 cartas personalizadas a niños de distintos países.

Aunque la mayor parte de las ventas se concentra en diciembre, Reese aprendió que la preparación debía comenzar mucho antes. Su equipo trabaja desde febrero en la organización de los pedidos, la revisión de los mensajes y los detalles necesarios para cumplir con las entregas de Navidad.

El emprendimiento también conservó su carácter familiar. Con los años, el fundador incorporó a su hijo Michael al proyecto, con la intención de que se hiciera cargo de la continuidad del negocio y participara en la preparación de los envíos.