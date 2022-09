Meta derrumbe: por qué Zuckerberg perdió u$s71.000 millones de su fortuna

Al mes siguiente, Zuckerberg introdujo Meta y cambió el nombre de la empresa. Y desde allí ha ido cuesta abajo en gran medida mientras lucha por encontrar su lugar en el universo tecnológico.

Sus recientes informes de resultados han sido pésimos. Comenzó en febrero, cuando la compañía no reveló ningún crecimiento en el número de usuarios mensuales de Facebook, lo que provocó un colapso histórico en el precio de sus acciones y redujo drásticamente la fortuna de Zuckerberg en u$s31.000 millones, entre las mayores caídas de un día en riquezas de la historia. Otros problemas incluyen la apuesta de Instagram en Reels, su respuesta a la plataforma de video de formato corto de TikTok, a pesar de que representa menos en ingresos por publicidad, mientras que la industria en general se ha visto afectada por un menor gasto en mercadeo debido a preocupaciones sobre una desaceleración económica.

Las acciones también están siendo arrastradas por las inversiones de la compañía en el metaverso, dijo Laura Martin, analista sénior de internet en Needham & Co. Zuckerberg dijo que prevé que el proyecto pierda cantidades “significativas” de dinero en los próximos tres a cinco años.

Mientras tanto, Meta “tiene que recuperar a estos usuarios de TikTok”, dijo Martin. También se ve obstaculizada por “escrutinio e intervención regulatorios excesivos”, dijo.

A la compañía le está yendo peor en 2022 que a la mayoría de sus pares de FAANG. Ha bajado un 57% este año, mucho más que las caídas del 14% de Apple Inc., el 26% de Amazon.com Inc. y el 29% de la empresa matriz de Google, Alphabet Inc. Meta incluso está reduciendo la brecha en las pérdidas de 2022 con Netflix Inc., que ha bajado un 60%.

Casi toda la riqueza de Zuckerberg está ligada a las acciones de Meta. Posee más de 350 millones de acciones, según el último comunicado de la compañía.

Zuckerberg ha intentado una especie de cambio de marca. Recientemente subió un video de sí mismo practicando artes marciales mixtas y se refirió repetidamente a sí mismo como un “diseñador de productos” en una conversación de tres horas en el pódcast de Joe Rogan.