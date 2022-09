Mercado Libre se potencia en un escenario de inflación y no analiza despidos El vicepresidente ejecutivo de e-commerce de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn, destacó que la compañía no planea despidos: "No estamos pensando en hacer recortes y frenos". "Tenemos el talento adecuado y queremos seguir expandiéndolo".