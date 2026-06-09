Modernización laboral: cómo diseñar salarios ágiles y reducir el pasivo

La Ley 27.802 transforma el cálculo de indemnizaciones y el pago de premios. Claves para aprovechar la flexibilidad sin generar riesgos.

La entrada en vigencia de la Ley de Modernización Laboral marcó un antes y un después en el ecosistema corporativo argentino. Para directores financieros (CFOs) y responsables de Capital Humano, este nuevo marco no solo flexibiliza las relaciones de trabajo, sino que transforma el diseño estratégico de las compensaciones.

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En un mercado competitivo, la capacidad de adaptar las estructuras salariales a esquemas orientados a resultados es hoy una prioridad. Sin embargo, la delgada línea entre la flexibilidad y el riesgo de contingencias legales exige una mirada quirúrgica.

La Ley 27.802 desarticuló paradigmas históricos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre sus modificaciones más disruptivas, destaca la reconfiguración de la base de cálculo para los despidos: se excluye expresamente el Sueldo Anual Complementario (SAC) y conceptos de pago no mensual, como bonos anuales.

Asimismo, la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) introduce un sistema de capitalización que altera el aprovisionamiento financiero ante el distracto, mudando el costo indemnizatorio tradicional hacia un flujo financiero previsible.

Productividad como eje: la nueva arquitectura de los sueldos variables

El corazón de la reforma radica en los componentes retributivos dinámicos. La nueva normativa otorga previsibilidad a las remuneraciones vinculadas a objetivos corporativos bajo tres pilares (Art. 104 bis de la LCT):

Transitoriedad explícita: El empleador determina el lapso exacto del adicional. Finalizado el mismo, la obligación cesa de pleno derecho.

El empleador determina el lapso exacto del adicional. Finalizado el mismo, la obligación cesa de pleno derecho. Blindaje contra la "costumbre": Se elimina el riesgo de continuidad tácita o ultraactividad; el pago no se consolida como derecho permanente.

Se elimina el riesgo de continuidad tácita o ultraactividad; el pago no se consolida como derecho permanente. Orientación a resultados: Fomenta esquemas vinculados al rendimiento, estimulando la creación de valor sin indexar el costo fijo.

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Ventajas competitivas: blindaje del pasivo y discrecionalidad reglada

Al implementar esta "discrecionalidad reglada", las organizaciones obtienen beneficios financieros directos:

Reducción del pasivo laboral: Al no computar premios no mensuales en las liquidaciones de salida, el margen de maniobra para incentivos de alto rendimiento se amplía.

Al no computar premios no mensuales en las liquidaciones de salida, el margen de maniobra para incentivos de alto rendimiento se amplía. Optimización tributaria: Se logra una mayor precisión en la incidencia de las contribuciones de seguridad social sobre los rubros variables.

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Hoja de ruta: cómo implementar la reforma con seguridad jurídica

Para la dirección empresarial, estructurar salarios dinámicos "a libro cerrado" es un riesgo corporativo inaceptable. La flexibilidad es una ventaja competitiva sólo si se ejecuta bajo una estricta arquitectura legal que mitigue contingencias.

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