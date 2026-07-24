Cuánto tendría que subir el dólar para alcanzar los $1.800 + Agregar ámbito en









Tras las declaraciones brindadas por el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuanto debería saltar el tipo de cambio oficial para llegar a $1.800, y qué tan lejos está del techo de la banda cambiaria. Los detalles, en la nota.

La cifra de $1.800 se acerca al techo de la banda cambiaria habilitada por el BCRA, fijado hoy en $1.836,23. Depositphotos

En unas declaraciones sorprendentes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que el dólar podría ubicarse entre los $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque descartó que ese movimiento implique un salto cambiario abrupto.

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"Que el tipo de cambio llegue a $1.700 o $1.800 dentro de unos meses es una posibilidad", sostuvo Ravier durante una entrevista con el streaming Carajo. De esta manera, un funcionario importante brinda un indicio claro de los valores que se están manejando en la administración Milei.

Hoy, el tipo de cambio mayorista se ubica en torno a los $1.495, lo que implica que para alcanzar ese nivel tendría que subir cerca de un 20%.

Dólar a $1.800: El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que el tipo de cambio podría alcanzar entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses. Presidencia La referencia de $1.800 no es al azar. El techo de la banda cambiaria alcanza $1.836,23 este viernes 24 de julio, por lo que los $1.800 que mencionó Ravier se ubican dentro del corredor habilitado por el BCRA, aunque cerca de su límite superior.

El vocero presidencial planteó además que, si finalmente se produjera una corrección del tipo de cambio durante los próximos meses, su impacto sería acotado. "No va a tener un impacto significativo en el bolsillo de los argentinos", afirmó."La estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado", afirmó el funcionario, en un intento por transmitir tranquilidad frente a las dudas sobre la evolución del mercado de cambios.

Cómo viene el dólar en julio En lo que va de julio, el dólar mayorista se mantiene prácticamente estable y en todo 2026 acumula un incremento de apenas 1,8%, por debajo de la inflación del primer semestre. La brecha entre el valor actual y el techo de la banda ronda el 20%, un nivel que no se veía desde mediados del año pasado. Si el dólar llegara al techo de la banda, el BCRA quedaría habilitado para intervenir vendiendo reservas con el objetivo de contener una eventual aceleración del tipo de cambio.