No hay plata: la fábrica de los caramelos con la frase de Javier Milei suspendió a todos sus empleados

Según la notificación firmada por el Área Legal de la compañía, la medida se ampara en los artículos 218 a 221 de la Ley de Contrato de Trabajo y responde a “fuerza mayor y falta de trabajo no imputable al empleador” . La firma también informó que está reuniendo documentación para iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo, un paso que suele anticipar suspensiones más prolongadas o incluso despidos con reducción de costos.

no hay plata.JPG

Son caramelos duros, libres de gluten, surtidos, con sabor frutal y un toque ácido, que se venden en cajas con 24 bolsas, cada una de 100 unidades. Pero la sonrisa duró poco. Hoy, ni en la propia fábrica de los caramelos “No hay plata” hay plata. Y sus trabajadores son los primeros en comprobarlo en el bolsillo.

Consumo en picada

Recientemente, el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, alertó por los índices del consumo y aseguró que "no repunta" y está "muy amesetado y complicado". A su vez, agregó que para los comerciantes "la rentabilidad es muy reducida" y que les "cuesta mucho amortizar los costos fijos".

En esa línea, el dirigente de CAME señaló: "Después del pequeño rebote que tuvimos hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año, se cayó. Hemos registrado una caída respecto a mayo del año pasado, que ya venía con más de un 7% de baja. Es una caída sobre otra caída. Está muy amesetado y complicado".

Además de las declaraciones de Femenía, un informe de Industriales Pymes Argentinos (IPA) enfatizó la preocupación del sector. Si bien reconoció un leve crecimiento de la economía pero advirtió que no hay generación de empleos pero no provoca un crecimiento del consumo ni aumento de las exportaciones.

"La economía crece, pero con bases frágiles: el rebote se explica por el agro, el petróleo y el sistema financiero, mientras que el consumo, la industria y el empleo siguen rezagados. La inflación baja, pero no logra reactivar la demanda. Las reservas crecen por deuda, no por exportaciones. La industria PyME sigue en crisis y la recuperación aún no se siente en la mayoría de los hogares. Sin inversión productiva ni mejora del ingreso real, el escenario es de estabilización parcial", expresó el IPA.