Pequeña pero poderosa: la innovadora plancha que promete facilitar las tareas del hogar

Xiaomi lanzó una plancha portátil que que quieren millones y combina vapor, esterilización y diseño compacto para simplificar el cuidado de la ropa.

La Handheld Steam Iron de Xiaomi se suma al mundo de la domótica con un diseño portátil que integra vapor, higiene y practicidad en el hogar.

Cada año, existen miles de mandas de electrodomésticos que ayuden a hacer la vida más fácil dentro del hogar, por eso millones de inventos se crean para traer soluciones . En este contexto, surge una propuesta que transforma por completo la rutina de planchado , combinando practicidad, diseño y tecnología de última generación.

La novedad llega de la mano de Xiaomi , que lanzó un dispositivo compacto pensado para resolver con rapidez las arrugas más difíciles y, al mismo tiempo, garantizar higiene en cada prenda. Su precio accesible lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan innovación sin gastar de más.

La nueva plancha portátil de Xiaomi ya conquistó a millones de usuarios gracias a su diseño compacto, vapor potente y función de esterilización.

La Handheld Steam Iron es una plancha portátil que sorprende por su tamaño reducido y su eficiencia. Está diseñada para adaptarse tanto a planchado en seco como en húmedo, con la opción de aplicar un golpe de calor que elimina hasta las arrugas más rebeldes. Esto la convierte en una herramienta versátil para distintos tipos de tejidos.

Su sistema de vaporización a alta presión libera un vapor fino que penetra en profundidad en las fibras, logrando un acabado más profesional. Además, el dispositivo calienta en apenas 30 segundos y puede usarse tanto en posición horizontal como vertical, lo que facilita el planchado de prendas colgadas.

Uno de los grandes diferenciales es su función de esterilización, que elimina bacterias y ácaros con una eficacia superior al 99%. Así, no solo se obtienen prendas lisas, sino también más higiénicas, ideales para quienes buscan un cuidado extra en su ropa.

El diseño no queda atrás: la plancha incluye un soporte práctico, un depósito de agua de 150 ml transparente y un botón de control simple, que permite elegir entre liberación continua o automática de vapor. Todo esto sin perder la estética minimalista característica de la marca.

Las características de este invento millonario

La Handheld Steam Iron ofrece una potencia de 1.200 W y tecnología de micropresión, con diez orificios de vapor que maximizan el rendimiento. Gracias a este sistema, la plancha logra un alisado rápido y uniforme, sin importar la prenda.

Por menos de 50 euros, este producto ya captó la atención de usuarios en varios países, que destacan su eficacia, seguridad y bajo consumo. Sin dudas, se trata de un invento que redefine el concepto de planchado y promete convertirse en un aliado indispensable en el hogar.