El empresario que potenció su increíble fortuna con inversiones millonarias: quién es Nathaniel Rothschild

Si bien proviene de una de las familias más adineradas del mundo, supo invertir para multiplicar su patrimonio.

El heredero de uno de los bancos más importantes del mundo. Imagen: News.Sky

Nathaniel Rothschild es uno de los nombres contemporáneos más destacados de la legendaria dinastía bancaria, cuyo impacto en las finanzas globales se extiende por siglos. Pertenecer a este linaje lo colocó en una posición privilegiada para construir un imperio de inversiones que se valoriza en miles de millones de dólares.

A diferencia de muchos herederos, Rothschild ha forjado su propio camino como inversor independiente, dirigiendo fondos de alto riesgo y vehículos de inversión en recursos naturales. Su capacidad para identificar oportunidades de negocios ha sido clave para potenciar su patrimonio personal.

Nathaniel Rothschild Supo invertir para acumular mil millones de dólares de patrimonio. Imagen: CNBC El inversor que nació en cuna de oro: la historia de Rothschild Nathaniel Philip Rothschild nació en el Reino Unido el 12 de julio de 1971, siendo el único hijo de Serena y Jacob Rothschild, quien más tarde se convertiría en el 4º Barón Rothschild. Creció inmerso en una familia cuya historia está intrínsecamente ligada a la banca y las finanzas europeas desde el siglo XVIII.

Su formación académica se llevó a cabo en instituciones de élite como el Eton College, uno de los colegios más prestigiosos del mundo. Posteriormente, asistió al Wadham College de la Universidad de Oxford, donde completó sus estudios de Historia.

Tras graduarse, comenzó a construir su carrera lejos de las operaciones tradicionales de la familia, trabajando en firmas financieras de Wall Street como Lazard y Gleacher. Este camino lo llevó a cofundar en 1995 su propio fondo de cobertura (hedge fund), Atticus Capital, lo que marcó el inicio de su trayectoria como inversor independiente a gran escala.

Miles de millones: el patrimonio de Nathaniel Rothschild Nathaniel Rothschild incrementó su fortuna a través de inversiones estratégicas y la creación de sus propios vehículos financieros. Fundó la compañía de inversión NR Investments, mediante la cual adquirió participaciones sustanciales en empresas importantes, como United Company RUSAL y Volex, una fabricante de cables eléctricos con sede en Manchester de la que actualmente es presidente. Una de sus movidas más ambiciosas fue el lanzamiento de Vallar en 2010, un vehículo de inversión que recaudó 707,2 millones de libras en su Oferta Pública Inicial (IPO) en la Bolsa de Valores de Londres. Aunque Vallar, rebautizada como Bumi tras adquirir participaciones en productores indonesios de carbón, enfrentó controversias, Rothschild demostró su habilidad para movilizar capitales hacia el sector de recursos naturales. Actualmente, se estima que el patrimonio neto de Nathaniel Rothschild asciende a unos mil millones de dólares.

