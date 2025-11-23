La incomodidad y el calor la llevaron a crear un producto valuado en miles de millones: quién es Sara Blakely + Seguir en









Las altas temperaturas que sufría durante su trabajo la llevaron a crear un invento que alivió a millones de personas.

La empresaria tuvo una idea brillante que le permitió ganar miles de millones de dólares. Bennett Raglin/Getty Images

Quienes hoy gozan de una fortuna de millones de dólares en base a un negocio debieron vivir el desafío de transformar una idea en un producto innovador. Muchos trabajan hasta el cansancio sin suerte, mientras que otros logran estar en el momento y lugar indicado.

Sara Blakely sufría un problema cotidiano en su profesión, pero lejos de quejarse buscó una solución. Tras encontrar el remedio para esa situación de incomodidad y calor, se le ocurrió llevar a cabo un emprendimiento que la convirtió en una de las multimillonarias más importantes del mundo de la moda.

Sara Blakely Blakely consiguió forjar una fortuna con su brillante idea. Katie Jones/WWD/Getty Images La historia de Sara Blakely y Spanx Sara era una vendedora puerta a puerta de máquinas de fax. Tenía ahorrados cinco mil dólares y un drama a la hora de realizar su trabajo: el pesado calor de Florida. Debía usar medias todos los días y la humedad acompañada de altas temperaturas convertía el día a día en un infierno.

Una noche, Blakely decidió usar unos pantalones color crema que le habían costado mucho algunos años atrás. No los estrenaba y se percató de que transparentaban su ropa interior, por lo que la mejor alternativa era usar unas fajas. ¿El problema? Al ser gruesas e incómodas, con el calor iban a convertirse en una tortura. Pero lejos de dramatizar la situación, encontró una idea que terminaría siendo un éxito.

Al buscar la solución de manera desesperada para evitar las altas temperaturas y verse bien, decidió cortar unas medias en los pies y se las puso por debajo de sus pantalones. Si bien era improvisada, el efecto era aliviador y le brindó mayor seguridad, aunque no era perfecta. Eso sí, fue el comienzo para encontrar una tela que le diera mayor comodidad y perfeccione el primer prototipo.

Tras llevar su idea a Carolina del Norte, donde se encontraban la mayoría de las fábricas de medias, finalmente llegó el llamado para llevar adelante su proyecto tras varios rechazos. Escribió la patente en su cocina y le dio vida a Spanx. La popularidad fue inmediata: figuras como Oprah Winfrey elogiaron el producto y vendió parte de su participación a Blackstone, una firma de capital privado. Miles de millones: el patrimonio de Sara Blakely El patrimonio de Sara Blakely está calculado en mil millones de dólares según distintos medios especializados. Toda ganancia proviene de la creación de Spanx, que alcanzó su pico de popularidad por el uso de distintas figuras del espectáculo, sin gastar un solo dólar en promoción. Lanzó su fundación en 2006, que lleva su nombre, y en 2013 se unió a The Giving Pledge. Esta campaña iniciada por Bill Gates y Warren Buffett garantiza que los multimillonarios estadounidenses ceden al menos el 50% de sus fortunas con fines benéficos después de fallecidos.

