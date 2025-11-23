De festejar un premio de millones a vender todo para poder sobrevivir: la historia de Lara Griffiths + Seguir en









Lo que parecía haberles cambiado la vida para siempre, los forzó a la ruina y la resiliencia.

El golpe de suerte que terminó siendo letal para una exdocente. Imagen: Freepik

La vida de la exdocente británica Lara Griffiths dio un giro radical en 2005 cuando, junto a su entonces marido, ganó el premio mayor de la lotería. La noticia les otorgó una fortuna valorada en casi dos millones y medio de dólares, abriendo un abanico de posibilidades que nunca imaginaron.

Sin embargo, lo que parecía ser un golpe de suerte se convirtió rápidamente en una pesadilla financiera y personal. Su historia es un recordatorio de cómo la riqueza repentina puede desestabilizarlo todo, llevándola de la opulencia a la bancarrota en pocos años.

Lara Griffiths Ganar millones no solucionó sus problemas, sino que los empeoró. Imagen: Yahoo UK Una fortuna de millones que cambió su vida, pero para peor Tras ganar 1,8 millones de libras (cerca de 2,5 millones de dólares), Lara y su esposo, Roger Griffiths, celebraron comprando una casa nueva, autos y realizando viajes de lujo, aunque ella asegura que no ostentaron. Sin embargo, la fortuna no trajo la felicidad esperada, sino que magnificó sus problemas de pareja. Lara quería pagar la hipoteca y ahorrar, pero las discusiones por el manejo del dinero se volvieron constantes.

La pareja hipotecó las propiedades y emprendieron negocios con préstamos, lo que los endeudó aún más. La crisis financiera de 2008 desplomó sus inversiones, el negocio de spa que habían montado empezó a fallar y, en 2010, un incendio destruyó su casa. Poco después de la tragedia, Roger se fue, dejando a Lara con deudas y sin un centavo de los millones ganados.

Importante lección de vida: el presente de Lara Griffiths Tras la separación y la ruina, Lara Griffiths tuvo que enfrentar a los rematadores y se vio obligada a vender todas sus pertenencias, incluyendo joyas y carteras de marca, para liquidar las deudas. Lejos de quedarse a lamentarse, la mujer se reinventó por completo: se formó como tatuadora cosmética y, posteriormente, como tatuadora profesional.

Hoy, Lara tiene su propio estudio de tatuajes, vive una vida tranquila con su madre y sus hijas, y ha encontrado el amor verdadero. Recientemente se comprometió con su pareja, Ian Parkin, a quien conoció en una aplicación de citas. A pesar de haberlo perdido todo, Lara asegura que no se arrepiente, pues la experiencia le enseñó que "el dinero no te hace feliz" y que la resiliencia vale mucho más que cualquier premio.

