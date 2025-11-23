El empresario que era un prodigio en el deporte, pero prefirió invertir y ganó miles de millones + Seguir en









Consiguió crear una fortuna con su negocio, pero muchos remarcan que su verdadero talento estaba en un deporte muy popular.

El empresario logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios pese a tu talento en un reconocido deporte. David A. Grogan/CNBC

Pensar que el mayor talento de los dueños de los imperios más grandes del mundo son los negocios no siempre es lo más acertado. Hay quienes que además de manejar emprendimientos que generan millones de dólares, también cuentan con grandes habilidades en areas impensadas.

Thomas Sandell dejó en claro que tenía capacidades fuera de lo común para el deporte, pero se convirtió en una figura en el mundo de los negocios. Llevó adelante una de las compañías más importantes del mundo y generó una de las fortunas más grandes que se hayan visto en su sector.

Thomas Sandell Chris Ford-Patrick McMullan-Getty Images Sandell dejó lo que pudo haber sido un camino de gloria en los deportes para dedicarse a sus negocios. Chris Ford/Patrick McMullan/Getty Images Quién es Thomas Sandell y cómo se convirtió en multimillonario Antes de obtener su licenciatura en una universidad en Suecia, Sandell era una de las promesas más importantes del bádminton, un deporte similar al tenis. Pero todo ese talento que demostró con las raquetas no marcaría su camino, ya que su verdadera pasión eran los negocios.

Aunque muchos esperaban verlo lucirse en las canchas, optó por pasar dos años en París y cubrir acciones financieras en vez de dedicarse al deporte. Tras obtener su maestría en negocios en Columbia, se unió a Bear Stearns en 1988, un banco de inversiones globales.

Diez años después y tras mucho esfuerzo, consiguió abrir su propio fondo de coberturas, al cual bautizó Sandell Asset Management. Estaba centrado en el arbitraje de inversiones de alto riesgo y trabajaba de manera global. Su especialidad consistía en apostar por rentas variables y brindar oportunidades de crédito a negocios con mucho potencial. La compañía fue considerada entre las 100 mejores de su rubro, otorgando millones en ganancias.

Miles de millones: el patrimonio de Thomas Sandell El patrimonio de Thomas Sandell está calculado en 1.3 mil millones de dólares según los medios especializados. Toda su fortuna proviene de su rol en la empresa Sandell Asset Management Corp, nombrada como "Fondo de Arbitraje de Riesgo con Mejor Desempeño" por The Hedge Fund Journal y seleccionada como una de las "100 mejores empresas de fondos de cobertura". También se involucra mucho en el intercambio cultural de distintos países. Es miembro fundador de la directiva de The New Leader's Group del Instituto de Educación Internacional y administrador del Programa Fullbright del Gobierno de los Estados Unidos, el cual apoya el intercambio cultural de Norteamérica con otras naciones.

