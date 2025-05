Profertil recorta su ganancia un 95% en el primer trimestre por caída en ventas y mayores costos

En cuanto a las ventas, el descenso fue igualmente significativo. La empresa vendió 115.999 toneladas de urea (un 35,5% menos que en 2024) y 15.817 toneladas de amoníaco (una disminución del 17,8%). En total, las ventas cayeron un 33,8%, de 199.169 toneladas en 2024 a 131.816 toneladas en el primer trimestre de 2025.

El mercado local experimentó una caída en ventas, pasando de 183.368 toneladas en 2024 a 116.817 toneladas en este trimestre. Por otro lado, las ventas al exterior también disminuyeron ligeramente, pasando de 15.800 toneladas a 15.001 toneladas.

En cuanto a los precios promedio de venta, la compañía vio una reducción tanto en urea como en amoníaco. El precio de la urea bajó de u$s541 por tonelada a u$s444, mientras que el de amoníaco cayó de u$s465 a u$s427.

Profertil I.jpg

Parada programada

A pesar de los desafíos del primer trimestre, Profertil mantiene un enfoque optimista para el resto de 2025. En este sentido, la compañía remarca en su balance que ha logrado avances en el área de energía, alcanzando un suministro de energía eléctrica de origen renovable cercano al 100% en el segundo semestre de 2024, gracias a un convenio firmado con YPF Luz. Se espera que este suministro continúe en la misma línea durante 2025.

Un desafío clave para este año será la parada de planta programada, que se llevará a cabo durante aproximadamente 60 días. Para esta parada, se prevé una erogación de u$s90 millones, que se destinarán a mano de obra y equipos. A pesar de estas dificultades operativas, Profertil sigue enfocada en mejorar sus procesos y operaciones a través de la innovación, la sostenibilidad y la prudencia financiera en todas sus decisiones.

Nutrien se queda

A mediados de 2024, el sector agroindustrial se vio sacudido por la noticia de que Nutrien había decidido retirarse de Argentina, Chile y Uruguay como parte de una estrategia global para concentrarse en mercados más rentables, como Brasil. La compañía, que junto a YPF posee el 50% de Profertil, una de las principales productoras de fertilizantes en el país, generó incertidumbre con su anuncio, ya que implicaba un reacomodamiento significativo en el mercado de fertilizantes regional.

No obstante, el giro en la estrategia de Nutrien Ag Solutions, el brazo comercial de la compañía en la región, fue sorpresivo. Días atrás, la firma comunicó que no avanzará con la venta de sus operaciones en Argentina, a pesar de haber iniciado el proceso el año pasado. "Después de analizar diferentes alternativas, decidimos no continuar con la venta. Argentina sigue siendo un mercado clave para el agro mundial", explicaron desde la empresa.

Respecto de Profertil, los rumores indican que tras la salida frustrada del negocio minorista, habrían surgido interesados en comprar la participación de Nutrien: desde actores del sector energético hasta referentes del agro nacional. Por su parte, YPF ya confirmó oficialmente que no se desprenderá del 50% que controla en la empresa de fertilizantes.