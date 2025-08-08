Samsung inició la venta en Argentina de los nuevos modelos de celulares Galaxy plegables y la serie 8 de sus smartwatch

Incluye los teléfonos Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip7 FE y la Serie Watch8. Ofrece descuentos y beneficios especiales hasta el 21 de agosto.

El presidente de Samsung Argentina, Lucas Shin, encabezó la presentación de los nuevos modelos de celulares y smartwatches.

Samsung anunció el inicio oficial de las ventas en Argentina de los nuevos smartphones Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE , y los smartwatches Galaxy Watch8 y Galaxy Watch8 Classic , que se podrán comprar en Argentina entre hoy y el 21 de agosto con beneficios especiales por lanzamiento.

El lanzamiento y presentación de los nuevos modelos se realizó durante un evento en Costanera Norte encabezado por el presidente de Samsung Argentina, Lucas Shin , al que asistieron más de 300 invitados especiales.

El Galaxy Z Fold7, con sólo 215 gramos, es aún más liviano que muchos otros celulares tradicionales y, en esta nueva generación se hizo aún más delgado con apenas 8.9 mm de grosor plegado y 4.2 mm desplegado.

El dispositivo viene con pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas, ofrece un contraste ultra definido y detalles vibrantes para ver películas o realizar multitareas potenciadas con Galaxy AI.

Además, viene equipado con el potente procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy y la cámara principal Ultra de 200 MP.

GALAXY Z FOLD 7 Galaxy Z Fold 7

El Galaxy Z Flip7, por su parte, hace que el contenido fluya en la impresionante FlexWindow que ahora ocupa toda la pantalla externa, facilitando escribir mensajes, revisar tu agenda con un chequeo rápido y sacar selfies de alta calidad en cualquier momento, sin la necesidad de desplegarlo.

El nuevo smartphone pesa solo 188 gramos y mide apenas 13.7 mm plegado, siendo el Galaxy Z Flip más delgado hasta la fecha.

El Galaxy Z Flip7 FE busca ampliar la experiencia plegable a más usuarios y cuenta con una pantalla principal de 6.7 pulgadas para una experiencia inmersiva. Su cámara FlexCam de 50MP permite selfies y videos de alta calidad, capturando contenido con manos libres sin abrir el dispositivo.

La serie Galaxy Watch8 ofrece una comodidad inigualable junto con un rendimiento líder en la industria, lo que lo convierte en el compañero definitivo para el bienestar cotidiano.

El elegante perfil del Galaxy Watch8 y Watch8 Classic se complementa con su excepcional rendimiento. Su pantalla más brillante y batería mejorada garantizan que el reloj pueda seguir el ritmo de un estilo de vida activo.

Beneficios y disponibilidad

En oportunidad de este lanzamiento, Samsung Argentina ofrece todo el nuevo portfolio de productos con los siguientes beneficios de lanzamiento, vigentes hasta el 21 de agosto en tiendas físicas oficiales y en la tienda online de Samsung.

GALAXY Z FLIP 7 Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Fold7: Con la compra de la PrePaid Card -que se podrá canjear hasta el 21 de agosto- por $300.000 se obtiene una bonificación de $300.000. Es decir, quienes accedan a este beneficio, tendrán $600.000 disponibles para comprar un Galaxy Z Fold7, durante el período de prelanzamiento.

Galaxy Z Flip7 & Z Flip7 FE: Con la compra de la PrePaid Card de $200.000 se obtiene una bonificación de $200.000. Es decir, quienes accedan a este beneficio, tendrán $400.000 disponibles para comprar un Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE, durante el período de prelanzamiento.

Serie Galaxy Watch8: Con la compra de la PrePaid Card de $150.000 se obtiene una bonificación de $150.000. Es decir, quienes accedan a este beneficio, tendrán $300.000 disponibles para comprar un Galaxy Watch8 & Watch8 Classic, durante el período de prelanzamiento.

Financiación

Los Galaxy Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE y Galaxy Watch8 Series se podrán adquirir en hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santander, o con hasta 12 cuotas con el resto de los bancos.

Además, quienes compren un Z Fold7, Z Flip7 y Z Flip7 FE durante el período de lanzamiento, podrán adquirir un eVoucher digital de hasta $300.000 para canjear por otros productos del ecosistema Galaxy.

En el caso de Galaxy Z Fold7 de 512GB, el eVoucher es de $300.000. Mientras para el Galaxy Z Flip7 y Zflip7 FE el eVoucher es de $250.000 y $150.000 respectivamente.

Otros beneficios

Doble almacenamiento gratis: disponible solamente para Galaxy Z Fold7 de 1tb, consiste en pagar por la versión de 1tb el mismo precio de 512gb. Quienes accedan a este beneficio no tendrán la posibilidad de adquirir el eVoucher.

GALAXY SMARTWATHC 8 Galaxy Watch 8

PlanCanje: a través del Plan Canje se pueden entregar en parte de pago hasta dos dispositivos usados (celulares y/o tablets) de Samsung u otras marcas, incluso aunque tengan la pantalla rota, y ahorrar hasta 40% en la compra de los nuevos smartphones.

Los Galaxy Watch8 Series también contarán con Plan Canje. Entregando smartwatches usados de Samsung, se podrá ahorrar hasta un 30% en la compra de los nuevos dispositivos.

Membresía Samsung: la membresía Samsung otorga 2 beneficios exclusivos. En primer lugar, protege el dispositivo con un Plan Black de Samsung Care+, es decir, recibe una cobertura completa ante rotura de pantalla, daño parcial o total, y robo/hurto. En segundo lugar, siempre que se conserve el equipo en buenas condiciones, habilitará al usuario a adquirir un nuevo dispositivo durante el próximo lanzamiento Serie Z, con un descuento de Plan Canje de 50%.

La membresía debe ser adquirida en simultáneo junto con un Galaxy Z Fold7 o Galaxy Z Flip7 y tiene un valor mensual de $45.000 y $30.000 respectivamente.

Comprá, probá, amá: mediante este beneficio se extiende el periodo legal de devolución de un dispositivo. Únicamente el Galaxy Z Fold7 tiene 60 días de devolución en lugar de los 10 días que propone la reglamentación pertinente.

Este beneficio está pensado para aquellos que aún no probaron la tecnología plegable y se animen a probar el Modo Flex de Samsung.

Descuentos por compra conjunta: todos los dispositivos que participan de este lanzamiento van a contar con descuentos exclusivos si el consumidor opta por agregar más productos al carrito. Por ejemplo, en el caso de Galaxy Watch8 Series hay descuento de 50% en mallas seleccionadas. Descuentos similares se pueden encontrar en auriculares inalámbricos o accesorios, comprando Z Fold7, Z Flip7 o Z Flip7 FE.

SamsungCare+: Otro de los beneficios especiales de lanzamiento de Watch8 Series es un descuento del 40% por 6 meses, en el Plan Black de Samsung Care+ y así proteger el dispositivo contra rotura de pantalla, daño parcial o total, y robo.

Envíos gratis a todo el país: Desde el e-store de Samsung Argentina se ofrecerán beneficios adicionales, como el envío gratis a todo el país y retiro en la tienda física más cercana.

Garantía oficial: Al comprar los nuevos Galaxy Z Fold7 o Z Flip7 en el país, los usuarios contarán con garantía oficial Samsung, que permite que los más de 1000 técnicos certificados en los puntos de venta oficiales a lo largo de todo el país, reparen el producto defectuoso sin cargo alguno, durante el plazo de vigencia de la garantía, si fallara en situaciones normales de uso y conforme lo indicado en el manual del usuario.

Cuáles son los precios de los nuevos lanzamientos de Samsung

-Galaxy Z Fold7 1tb: $4.599.999

-Galaxy Z Fold7 512gb: $3.999.999

-Galaxy Z Flip7 512gb: $2.399.999

-Galaxy Z Flip7 FE 256gb: $1.799.999

-Galaxy Watch8 Classic 46mm: $849.999

-Galaxy Watch8 40mm: $599.999

-Galaxy Watch8 44mm: $649.999