Quién es el talento argentino que lidera un megaproyecto deportivo en Miami

En el sur de la Florida, a unos 40 kilómetros de Miami, avanza uno de los desarrollos deportivos más ambiciosos de los últimos años: Sports Performance Hub (SPH). Se trata de un ecosistema integral que combinará deporte de alto rendimiento, educación, salud, entretenimiento y real estate en un predio de más de 37 hectáreas, con una inversión de USD 280 millones y el respaldo de figuras destacadas del deporte argentino. Detrás de su estrategia de posicionamiento global se encuentra la agencia SUMMA, cuya Directora de Marketing es la argentina Camila Del Coco.

Con apenas 32 años, su rol implica coordinar equipos multidisciplinarios que abarcan relaciones públicas, eventos, branding y comunicación global, con el objetivo de darle coherencia, visibilidad y una narrativa sólida a la iniciativa de este cliente que busca convertirse en referente regional. “Es un ecosistema multideportivo que combina educación, salud y entretenimiento. Busca formar atletas, pero también personas”, resume Del Coco sobre este proyecto que incluirá academias de múltiples disciplinas, una escuela con residencias para cerca de 600 estudiantes-atletas, un estadio para 10.000 personas, un hotel cinco estrellas temático y un centro médico de alta complejidad.

La escala del proyecto exige no solo creatividad, sino también visión estratégica, liderazgo y capacidad para comprender audiencias globales. En ese sentido, el perfil de Del Coco resulta clave. Su trayectoria incluye experiencias en industrias diversas como retail, consumo masivo, aviación y marcas de lujo, un recorrido que le aporta una mirada amplia y diferencial. “Ese mix de rubros y culturas me permite pensar más allá de lo habitual”, explica.

La llegada de Del Coco al marketing deportivo representó un cambio total en su perfil profesional. “El mundo del deporte era completamente nuevo para mí”, reconoce. Sin embargo, encontró en ese desafío “una oportunidad, impulsada por el crecimiento del sector y el dinamismo de Miami, una ciudad marcada por la constante aparición de tendencias”.

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Antes de instalarse en Miami, en 2022, Del Coco había emigrado a Barcelona, en 2018, donde comenzó desde abajo en el ámbito profesional. En estos cuatro años que lleva en Estados Unidos, su progreso laboral fue tan vertiginoso que pasó a liderar equipos y proyectos de gran escala como el SPH. “Soy muy orientada a resultados, me gusta trabajar en equipo y liderar”, señala. “Al principio hubo mucha presión por encajar y demostrar, pero con el tiempo esa exigencia se transformó en un motor de crecimiento”, admite.

En un ámbito históricamente dominado por hombres, especialmente en el deporte, su experiencia fue positiva. “Siempre me sentí respetada y escuchada, incluso liderando equipos”, asegura. Del Coco destaca la cultura de trabajo en Estados Unidos, donde la planificación y el cumplimiento son claves. “No entrego algo fuera de tiempo o mal hecho”, afirma sobre su filosofía laboral, donde la ejecución es tan importante como la estrategia.

Para la Directora de SUMMA las claves del marketing actual pasan por la innovación, la generación de ideas y la comprensión del consumidor: “Me siento desafiada todo el tiempo, y eso me motiva a seguir creciendo. Ser capaz de comunicar ideas de forma efectiva, con un mensaje claro y un diseño acorde, es fundamental. Pero además, el trabajo en equipo debe ser dinámico y eficiente, ya que en este rubro el intercambio de ideas enriquece desde múltiples perspectivas”.

Son las experiencias acumuladas las que hoy le permiten a Camila Del Coco mirar hacia atrás y reconocer el recorrido que la llevó a convertirse en quien es. Desde ese lugar, se define como alguien realista al momento de hablar sobre el impacto físico y emocional que implica emigrar. “Llegar a un país nuevo supone integrarse y adaptarse a una cultura distinta que, aunque pueda parecer similar a la argentina por nuestras raíces, tiene muchas diferencias. En lo mental, hace falta una gran fortaleza, porque la distancia con la familia se siente mucho, sobre todo al principio”, admite.

Su historia refleja no solo un logro individual, sino también una tendencia más amplia: el protagonismo creciente del talento argentino en el exterior. Con formación, adaptabilidad y creatividad, profesionales como ella logran destacarse en los escenarios más exigentes y dejar su huella en la industria global.