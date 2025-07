Los increíbles secretos de los pingüinos, según el explorador del año "Popi" Borboroglu

Pablo Popi Borboroglu pingüinos ROLEX National Geographic Explorer of the Year 2025

Qué es el premio Explorador del Año Rolex National Geographic

El premio, al que Rolex brinda su apoyo desde su creación en 2011, forma parte de su Iniciativa Perpetual Planet. La larga asociación de Rolex y la National Geographic Society durante más de 70 años se centra en el espíritu compartido de descubrimiento y dedicación para salvaguardar la Tierra para las generaciones futuras.

A través de este tipo de asociaciones, la Iniciativa Rolex Perpetual Planet brinda su apoyo a ecologistas pioneros como Borboroglu y Gregory, cuyos logros en el campo de la conservación son un ejemplo de excelencia, impacto y cambio positivo para el planeta.

Pablo Popi Borboroglu Pinguinos Rolex National Geographic Gentileza GPS

Los increíbles secretos de los pingüinos, según “Popi” Borboroglu

“Popi” Borboroglu encabeza una red de protección, que ya alcanza a millones de aves marinas en el hemisferio sur, y que no sólo buscan proteger el futuro de los pingüinos y el equilibrio ecológico de sus ecosistemas, sino también fomentar una cultura de cuidado y sostenibilidad, promoviendo un impacto a largo plazo.

Pablo "Popi" Borboroglu Pingüinos Global Penguin Society El científico argentino e investigador del Conicet, Pablo García Borboroglu, ya había ganado el Premio Indianápolis de Conservación, un galadrón entregado en EEUU por la Sociedad Zoológica de Indianápolis, considerado el "Premio Nobel" de la conservación. GPS

“Estoy muy agradecido de recibir este premio tan importante a nivel internacional, justamente debido a su organización, Rolex National Geographic, que han hecho tantos esfuerzos por visibilizar el mundo natural, los recursos naturales. Este apoyo nos ha permitido hacer muchas cosas para ampliar ambiciones, porque trabajamos en Argentina, pero tenemos acciones de distintas maneras en 20 países”, remarcó tras recibir el galardón. Esta fue la segunda vez que Rolex le entrega una distinción, la primera fue con los Premios Iniciativa Rolex 2019.

El apodado “Messi de la conservación de pingüinos" dedicó buena parte de la ceremonia de premiación para revelar información sobre estas increíbles aves. "Ellos me enseñaron que la verdadera fortaleza es el coraje, para enfrentar los desafíos y actuar contra todos los obstáculos. Casi 40 años después recibí este premio tan importante, y es un honor increíble. En nuestro planeta hay diez millones de especies, y su futuro depende de sola una especie: nosotros", subrayó.

Para el investigador, la perserverancia en la conservación es poder. "Nunca nos demos por vencido, nunca subestimemos el poder que cada uno de nosotros tenemos para proteger lo que verdaderamente nos importa, porque cuando enfrentamos nuestros desafíos con valentía, todos juntos, podemos lograrlo lo que queremos", exaltó.

Pablo Popi Borboroglu Pinguinos Rolex National Geographic Gentileza GPS

Los pingüinos bajan a 500 metros de profundidad

“Muchas veces vemos a los pingüinos y pensamos que son chiquitos, que son torpes, pero la verdad es que no nos tenemos que engañar”, dijo "Popi", y agregó: “Estas especies están hechas para los extremos. Algunos pingüinos pueden bucear hasta 500 metros, medio kilómetro de profundidad, y estar bajo los océanos sin respirar por 25 minutos”.

Los pingüinos tienen visión ultravioleta

Aparte de esto, el especialista dijo que los pingüinos tienen visión ultravioleta, o sea que experimentan un “mundo lleno de colores que los humanos ni siquiera podemos empezar a imaginar”. Y además los pingüinos muchos de ellos reproducen y tienen sus pichones en los climas más extremos del planeta.

Existen 19 especies de pingüinos: la mitad, bajo amenaza

“Los pingüinos son magníficos, son carismáticos, inclusive, son icónicos”, definió el presidente de GPS, pero alertó que “atrás de esta belleza que vemos, hay una fragilidad muy grande en términos de conservación”. Según sostuvo Borboroglu, de las 19 especies de pingüinos que hay en el planeta, la mitad están consideradas amenazadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El experto denunció que tanto las pesquerías mal manejadas, como la contaminación, el cambio climático y el disturbio humano están ejerciendo presiones sobre poblaciones que ya están teniendo problemas.

En Chubut morían 40.000 pingüinos por año

Al recordar sus primeros trabajos, “Popi” rememoró uno de sus principales desafíos de fines de la década de 1980 y principios de los noventa, cuando en su provincia Chubut morían 40.000 pingüinos por año a causa de los avances del petróleo.

En ese entonces, junto a amigos y colegas, armó un centro de rehabilitación en el terreno más grande, y se propusieron salvarlos juntos y hacer un gran esfuerzo. “Este esfuerzo ha ayudado a visibilizar esta causa a nivel nacional. En ese momento era muy común ir a las playas de Chubut y ver pingüinos muertos, pero este esfuerzo ayudó, años más tarde, a alejar las rutas petroleras de la costa y de esos 40.000 que morían hoy mueren menos de 20 individuos”.

La primera condena por ecocidio en Argentina: la matanza de pingüinos

Pero sin dudas, el desafío más grande que vivió ocurrió recientemente, cuando un empresario agropecuario patagónico destruyó con una retroexcavadora más de 2.000 metros cuadrados de una de las colonias bajo estudio de GPS. “ Tuvimos que ayudar a la justicia a buscar evidencia, a pelear en la corte y a defender a los pingüinos, a pesar de campañas de difamación y las intimidaciones que hemos recibido. No podíamos dejar a los pingüinos solos ni teníamos que darles una voz”, enfatizó.

Pingüinos Punta Tombo cerco electrificado La Regina.jpg

Tras las denuncias de GPS y otras organizaciones ambientales, el caso cobró relevancia, se denunció, judicializó y se llegó a una sentencia histórica. “Esta persona fue condenada porque construyó un camino de casi un kilómetro, que atravesaba distintas zonas de una colonia de pingüinos Magallanes, inclusive zonas de alta densidad, y armó e instaló un alambrado, que luego electrificó una parte, con lo cual los adultos no podían ir a armar sus nidos ni tampoco volver para alimentar a los pichones”. Todo quedó registrado en la serie documental por iniciativa de National Geographic, incluso la zona de desastre ambiental, el juicio y los testimonios.

“Ganamos gracias al trabajo de investigación y compromiso de la fiscal Florencia Gómez, que llevó esta causa a juicio y la convirtió en el primer caso ambiental de esta naturaleza en la historia de la Argentina que llega a un fallo de culpabilidad”, celebró el conservacionista.

Fiscal Florencia Gómez Chubut pinguinos.jpg

A partir de este caso, el gobierno de Chubut amplió el área protegida existente de 200 a 1.600 hectáreas, y ahora se protege a 360.000 adultos reproductores.

Monitoreo de pingüinos en tiempo real: Mirtha, Susana, el Kun y Messi

Los pingüinos pasan la mayor parte de su vida, más del 70%, en el océano. Por eso, Popi planteó la necesidad de establecer “áreas marinas protegidas” ayudar a que se mantengan resilientes, pero mientras tanto, lanzó una de las acciones más conocidas de GPS: estudios científicos y seguimiento satelital de 25 pingüinos de Magallanes, de ocho colonias de Chubut y Río Negro. “Vemos todo su viaje de hasta 10.000 o 12.000 kilómetros, atravesando Argentina, Uruguay y Brasil”, comentó.

El monitoreo se puede ver en tiempo real en la web de GPS, con mapas y la ubicación online de los pingüinos a través del sistema de satélites francés ARGO. Pero eso no es todo: los más de 20 pingüinos llevan nombres de celebridades nacionales, internacionales, deportistas, artistitas y famosos.

Monitoreo de pingüinos GPS GPS estudia la migración de los pingüinos en tiempo real. Se los bautizó con nombres de personalidades destacadas: Mirtha Legrand, Susana Giménez, Dibu Martínez, Colapinto, Messi y Antonela, Taylor Swift, Leo Dicaprio, Federer, Freddy Mercury y Bizarrap, entre otros. GPS

En este momento, el “pingüino” homenaje a Mirta Legrand lleva nadados más de 5.000 kilómetros de ida, sin parar, y va a tener que volver, o sea, va a superar los 10.000 kilómetros. Va a una velocidad de 2,5 kilómetros por hora.

El “pingüino” Susana vino visitó en junio Chubut, y ahora está en Uruguay, pasando La Mary, la chacra ubicada en Rincón del Indio (Punta del Este), con un estilo neocolonial y 17 hectáreas de terreno.

El Kun Agüero es un fanático, también tiene su pingüino y es un gran aliado de esta campaña, porque está mucho en las redes sociales y repostea contenidos de GPS. Pero la obsesión de “Popi” es que el Kun le cuente a su amigo Messi, que es también un pingüino. “Todavía no podemos llegar a Messi para que sepa que tiene un pingüino con nombre, y lo mismo con Antonela. Ellos siempre van juntos. Messi sorprende porque nada por el país rumbo al norte, y cuando está al borde se Uruguay, se vuelve, porque nunca abandona a la Argentina”, describió.

Pinguïno Messi GPS Popi Borboroglu El "pinguïno" Messi llega a la desembocadura del Río de la Plata y antes de dejar la Argetnina, se vuelve. Ama su país. GPS

¿Los pingüinos son fieles?

Hay 19 especies de pingüinos y cada una es diferente. La única estrategia para poder criar pichones con vida es tener una pareja estable, porque cuando un miembro está cuidando el nido con los huevos y los pichones, el otro miembro de la pareja va al mar a recoger alimento: alguien tiene que estar cuidándose. Para Borboroglu si no fueran fieles, si no tuvieran pareja estable, los pichones morirían.

¿Cuál es la especie de pingüino más fiel?

Hay especies que son más fieles que otras. El pingüino de Magallanes, en la Argentina, el más común, blanco y negro, de 25 centímetros, se destaca por su fidelidad. En el monitoreo detectaron a una pareja que ha estado junta por lo menos 17 años.

En cambio, el pingüino Emperador, el más famoso de la Antártida, tiene muchas más hembras que machos en la población. Y cuando se encuentran tienen muy poquito tiempo por el clima, tan adverso, que no pueden esperar a la pareja a ver qué tiene para comerla. “Y si no viniste, perdiste, la fidelidad en la Antártida es un poco menos, porque hay frío”, comentó.

pinguino emperador-antartida.jpg Pixabay

¿Nadan juntas las parejas de pingüinos?

No, se separan en el océano. Las hembras son más costeras, los machos van más por el océano profundo, y se vuelven a encontrar en sus nidos. Tienen un 90% de fidelidad en el nido. Por eso la protección de hábitat es tan importante, es el punto de encuentro, explicó “Popi”.

¿Cuánto viven los pingüinos?

El pingüino de Magallanes es uno de los más longevos, vive unos 35 años. En cambio, el pingüino de Adelia, el blanquito y negro, muy cómico, también de la Antártida, que tiene una serie de Disney que se llama Penguins, viven solo 25 años.

puerto madryn pinguinos 3.jpg Puerto Madryn

¿Cómo se guían en el agua?

Están guiados por la longitud del día y por un montón de factores que nosotros muchas veces no conocemos, detalló Borboroglu. Lo que sí se sabe es que cuando migran, siguen la comida. En Argentina, por ejemplo, la corriente de Malvinas en invierno se pone muy fuerte, empuja la corriente de Brasil y eso genera toda una distribución de la comida en el océano. Entonces se van hacia el norte, y por eso los pingüinos van para Uruguay y Brasil, porque cambia todo el océano.

Y también por ese motivo pocas especies se quedan en la Patagonia. Solo quedan las especies que comen cerca de la costa, incluso las que quedan permanentes. “Ahora estamos viendo en los estudios que a raíz del cambio climático hay unas predicciones que decían que iba a haber más disponibilidad de comida en Chubut, por ejemplo, y estamos encontrando pingüinos que no migran, que están todo el invierno ahí, en nuestras ciudades, y un tercio ya no migra. Me parece fantástico, se ahorran de nadar 10.000 kilómetros, que le saquen su casa, cruzar todas las ciudades, el tráfico marítimo, el petróleo, las pesquerías, en tres países distintos”, analizó.

Pingüinos cámara subactuatica GPS.mp4

¿Cuántas especies hay en la Argentina?

En Argentina tenemos cuatro especies: el pingüino Rey, que es el segundo más grande del mundo después del Emperador, que está en la Isla de los Estados, en el Canal de Beagle. También tenemos aquí el Magallánico y el Penacho Amarillo del Sur. Pueden medir 1,40 metros y pesar unos 40 kilos. Cuando están reproduciendo invierten mucha energía en la cría, y el peso cae muy fuerte. Pero después, cuando salen del océano después de cinco meses, lo único que hacen es comer.

¿Cuánto tardan en tener crías?

El Magallán demora unos 42 días, está relacionado al tamaño del huevo. Hay especies que ponen dos huevos y el primero siempre se pierde, que es el más chico. Hay toda una variedad. El Emperador y el Rey ponen uno, y no tienen nido, porque en la Antártida no tienen material para nidificar. Viven con temperaturas de 60 grados bajo cero, vientos de 150 kilómetros por hora, pero están adaptados. En ese caso ponen el huevo sobre las patas y lo recubren con una piel invernal de grasa. Caminan y se desplazan para compartir el tiempo que están expuestos calentitos entre sí. Las especies que están más en zonas templadas o tropicales ponen dos huevos.

Pingüinos Global Penguin Society (GPS)

¿A todos los pingüinos les gusta el frío?

Hay 19 especies ahora reconocidas, pero solamente cuatro les gusta el hielo. Uno piensa por las películas de Hollywood, los documentales o dibujitos, todo todos los pingüinos viven en el hielo, pero no es así. Chubut durante el verano, en pleno en enero, hace cuarenta grados y se les muestra los pingüinos a los turistas. La mayor parte de los pingüinos no están en climas de hielo, hay muchos que viven en climas tropicales. Por ejemplo, los magallánicos cuando viene el invierno a Patagonia, huyen.

pinguinos.webp

¿Es fácil diferenciar macho y hembra?

Depende de la especie, respondió el biólogo. En la mayoría de los casos, para distinguirlos se mide el largo y ancho del pico. Esos datos proporcionan información, aunque no es exacto. En un 80% se los puede detectar. Otro dato es la estructura de la cabeza.

¿Los pingüinos tienen un líder o lidereza?

En las colonias de pingüinos no hay una jerarquía. Sí son muy sociales, democráticos, y siempre están moviéndose en grupos, porque comparten mucha información, están todo el tiempo viendo qué hace el otro, pero no hay un líder que los lleva a un lugar, que los manda.

Pingüinos Global Penguin Society (GPS)

¿Cuál es el origen de los pingüinos?

"Todo el mundo piensa que los primeros son todos de la Antártida, pero los primeros aparecieron en Nueva Zelanda hace 60 millones de años", reflexionó el investigador. Y de ahí, fueron propulsados por la corriente marina que rodea la Antártida, se distribuyeron en todo el Hemisferio Sur, por Sudamérica. En ese momento Sudamérica estaba unida a Antártida, luego se separó, los primeros pingüinos dijeron ‘¡Oh! Se abrió la ventana, y conquistaron el Atlántico, conquistaron el África y el Índico, y después conquistaron la Antártida. Son todos de Nueva Zelanda originalmente.

¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Tienen un lenguaje?

Sí, tienen distintos tipos de vocalización y esto se ha estudiado mucho. Hay vocalizaciones que son como llamados para otras hembras, agresivos, como diciendo ‘este es mi territorio’. Muchas veces hacen esos despliegues de sonidos antes de emigrar, antes de abandonar la colonia. Pero también lo hacen después de pelear. Cada especie tiene su vocalización diferente.

Pablo García Borboroglu pingüinos “Popi” Borboroglu recibió el título de Explorador del Año de Rolex National Geographic por su trabajo de colaboración y por acercar una nueva narrativa a millones de personas en todo el mundo: la historia de los pingüinos.

¿Cuáles están más amenazados: los machos o las hembras?

Las hembras mueren más, porque en general son las más osadas, las que conquistan áreas y son más costeras, están más expuestas a la interacción con los humanos. Según el especialista, por eso es bueno mostrar cómo la ciencia alimenta al sistema, alimenta a la legislación, y se traducen en acciones de manejo y conservación.

“Argentina no tiene los derechos ambientales, no están en el Código Penal, no hay fiscalías ambientales, con la riqueza de biodiversidad que tiene nuestro país. Esto también empujando esta necesidad a nivel nacional de que haya una ley de biodiversidad y que haya fiscalías ambientales, como en Chile, para que el personal de la justicia, fiscales, jueces, tengan esta perspectiva ambiental y no vengan con una formación penal exclusivamente”, remarcó.