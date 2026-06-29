Tenaris notificó 150 despidos en su planta de Valentín Alsina + Agregar ámbito en









La compañía del Grupo Techint reducirá cerca del 43% de la dotación de su planta SIAT, en Lanús. La decisión llega tras varios meses de suspensiones y en un contexto de menor actividad, luego de quedar fuera de un contrato clave vinculado al desarrollo de Vaca Muerta.

Actualmente, la planta cuenta con alrededor de 350 operarios.

La empresa siderúrgica Tenaris, controlada por el Grupo Techint, iniciará desde el próximo 1 de julio un proceso de reducción de personal en su planta de SIAT Valentín Alsina, ubicada en el partido bonaerense de Lanús. Según confirmaron representantes gremiales, la medida alcanzará a unos 150 trabajadores, lo que representa cerca del 43% de la dotación actual del establecimiento.

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Las desvinculaciones comenzarán a efectivizarse esta semana, luego de varios meses en los que la planta operó bajo un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ante la falta de nuevos proyectos que permitieran sostener el nivel de actividad.

Actualmente, la planta cuenta con alrededor de 350 operarios, muy por debajo de los niveles registrados en 2023, cuando llegó a operar en tres turnos para abastecer la demanda del entonces Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, hoy denominado Gasoducto Perito Moreno. La empresa no realizó comentarios públicos sobre la decisión.

La reducción de personal se produce meses después de que Tenaris quedara fuera de la licitación para proveer los tubos del gasoducto asociado al proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) impulsado por Southern Energy, iniciativa que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro.

El contrato finalmente fue adjudicado a la firma india Welspun, en una decisión que representó un revés para el grupo que conduce Paolo Rocca, históricamente proveedor de este tipo de infraestructura para la industria energética local.

Durante el proceso licitatorio, la compañía había advertido que la adjudicación de ese proyecto permitiría mantener durante unos nueve meses la actividad normal de la planta de Valentín Alsina. La decisión derivó además en un fuerte intercambio público entre el presidente Javier Milei y Rocca. El mandatario cuestionó los costos de producción de la empresa, mientras que el titular del Grupo Techint defendió la competitividad de la industria local frente a la competencia internacional. Tenaris alta 1500 Menor actividad pese al boom energético La planta de SIAT Valentín Alsina comenzó a reducir su nivel de actividad una vez finalizadas las principales obras asociadas a Vaca Muerta y, desde entonces, quedó a la espera de nuevos contratos que permitieran sostener el ritmo de producción. Desde abril, el establecimiento opera bajo un esquema de suspensiones acordado con la UOM debido a la falta de proyectos de gran escala. El gremio reclamó que ese régimen se extienda hasta fin de año para evitar las desvinculaciones y preservar los puestos de trabajo. La expectativa de los trabajadores está puesta en la apertura de nuevas licitaciones vinculadas al desarrollo de infraestructura energética prevista para los próximos meses. Según sostienen desde la representación sindical, esos proyectos podrían permitir recuperar parte de la actividad perdida. La situación genera una paradoja: mientras Vaca Muerta registra niveles récord de perforación y continúa avanzando con proyectos para incrementar las exportaciones de gas, la planta bonaerense de Tenaris atraviesa un proceso de ajuste y reducción de personal.