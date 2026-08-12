No llegaron a casarse y le pide la mitad de su fortuna: el millonario acuerdo que busca la ex pareja de Luka Doncic

La estrella de los Lakers vuelve a vivir un infierno ligado a su familia, ya que su exprometida le pide una enorme suma de dinero tras su escandalosa separación.

La estrella eslovena se separó, no puede ver a sus hijas y ahora deberá desembolsar una enorme suma de dinero a su expareja.

El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers fue una de las decisiones más llamativas de la NBA. Si bien en lo deportivo le ha dado resultados a la franquicia y económicamente significó un ingreso de millones de dólares para el jugador, su vida personal se convirtió en un auténtico infierno.

El cambio no solo implicaba más ganancias, sino también dejar atrás una vida armada en Dallas para mudarse a una ciudad muy distinta, sin siquiera ser ese el deseo de la estrella y su familia. Debido a esto, su esposa tomó la decisión de marcharse a Eslovenia con sus hijas, poner fin a su noviazgo y compromiso y alejarlo de las niñas. Ahora, el europeo deberá afrontar un juicio millonario y seguirá sin poder estar cerca de su familia.

Luka y Anamaria Goltes se conocieron en Eslovenia cuando eran adolescente s y estuvieron juntos en las buenas y las malas. La mujer lo acompañó en España, mientras él era figura del Real Madrid, y también durante su arribo a la NBA para incorporarse a los Dallas Mavericks.

Doni vuelve a sufrir otro revés familiar: años atrás se peleó con su madre por los derechos de imagen y ahora su expareja no le permite ver a sus hijas, además de pedirle una suma enorme de dinero.

También lo apoyó durante la fuerte disputa legal contra su madre , quien se había adueñado de los derechos de su imagen. Aunque lograron solucionar el conflicto después de llegar a un acuerdo, todo parecía volver a la normalidad hasta el 2 de febrero de 2025 , cuando su destino cambió de un día para otro.

Ese día se confirmó una verdadera bomba en la NBA : Doncic, Maxi Kleber y Markieff Morris se marcharían a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis, Max Christie y una selección de primera ronda del draft de 2029.

Para entender por qué Luka se fue a un equipo pese a querer permanecer en otro, hay que ir al reglamento: cualquier franquicia tiene el derecho absoluto de traspasar a un jugador sin su consentimiento o aprobación. Esto ocurre salvo por la "No-Trade Clause", que permite vetar cualquier intercambio, pero para acceder a ella hay dos condiciones: 8 años en la liga y 4 en el mismo equipo.

Así, de un día para otro, tanto Doncic como Goltes debieron armar las valijas y dejar Dallas, donde poco antes habían comprado una casa. Ella, que atravesaba su segundo embarazo, no pudo adaptarse a Los Angeles y decidió llevarse a su primera hija a Eslovenia para pasar allí la última etapa de la gestación.

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El escándalo ocurrió durante el parto. El jugador viajó para estar presente y allí se enteró de la decisión de Anamaria, quien en ese entonces iba a ser su futura esposa: no quería volver a Estados Unidos ni tampoco quería que sus hijas vivieran allá. El conflicto escaló hasta requerir la intervención de la policía, que determinó que no había sido más que una discusión y estuvo lejos de llegar a la violencia.

Finalmente, esto culminó en una separación, con la mujer viviendo en Europa junto a sus hijas mientras el basquetbolista debía cumplir con sus obligaciones en el club. Aunque buscaba encontrar la forma de mantener el contacto con su familia, la historia sumó un nuevo capítulo en los últimos días y está lejos de terminar.

El millonario acuerdo que busca Goltes

Según medios estadounidenses, Anamaria volvió a sorprender a Luka y su entorno al demandar en Eslovenia una suma de u$s50 millones como indemnización. Estima que u$s40 millones son para ella y el dinero restante se destinaría a sus dos hijas. A esto se suma el punto que más preocupa a la figura de los Lakers.

Quiere reducir los derechos de custodia de Doncic, de dos días a la semana a solo uno. Pese a esto, también pidió retirar una petición de manutención infantil en Los Angeles con el fin de resolver el asunto de manera "amistosa". Aun así, si bien no es oficial, detrás del pedido también habría algunos millones de por medio.

Curiosamente, la cifra pedida por Goltes equivale casi al salario anual del jugador. Actualmente, el esloveno percibe u$s49,4 millones por temporada. Ahora habrá que aguardar para conocer las medidas adoptadas por la Justicia tanto de Eslovenia como de Estados Unidos, mientras Doncic reclama poder ver a sus hijas, en medio de una disputa que viaja de Europa hasta Norteamérica.

El patrimonio de Luka Doncic

Actualmente, distintos medios especializados sitúan el patrimonio neto de Luka Doncic en u$s100 millones. Esto se debe a sus enormes salarios como estrella de la NBA, en franquicias como los Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers, además de sus distintos acuerdos de patrocinio.

El esloveno tiene como principal patrocinador a Jordan/Nike, responsables de desarrollar su propia línea de calzado. Además, es la cara de Gatorade, Panini y Activision, y forma parte de las figuras elegidas para la portada de NBA 2K, el videojuego de la liga.

Además, hay otras marcas que colaboran con el jugador, como BioSteel. A ellas se suma 77X, su propia empresa dedicada a proyectos de tecnología y medios. Entre todas, los ingresos se estiman en cerca de u$s15 millones al año.