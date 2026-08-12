El dueño de los New York Knicks alcanzó ingresos récord de más de u$s1.100 millones

La compañía de entretenimiento cerró el ejercicio fiscal 2026 con un crecimiento del 13% en sus ingresos y una mejora tanto en su resultado operativo como en el ajustado, impulsada por la fuerte demanda de conciertos, eventos deportivos y espectáculos en vivo.

La empresa Madison Square Garden Entertainment Corp, dueña de los New York Nik, que se coronaron campeones de la NBA, reportó un benefico fiscal de u$s1.100 millones.

Madison Square Garden Entertainment crece a doble dígito en la temporada 2025-2026. La compañía propietaria de los New York Knicks reportó ingresos de u$s1.060,8 millones , un aumento de u$s118,1 millones, o un 13%, en comparación con el ejercicio fiscal anterior. Además, la compañía reportó una utilidad operativa de u$s141,5 millones, un aumento de u$s19,4 millones, o un 16%, y una utilidad operativa ajustada de u$s262,2 millones, un aumento de u$s39,7 millones, o un 18%, ambas en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

En el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, registró ingresos de u$s196,3 millones, lo que representa un aumento de u$s42,2 millones, o un 27%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior . Asimismo, registró una pérdida operativa de u$s8,6 millones, una mejora de u$s17,1 millones con respecto al mismo trimestre del año anterior, y un beneficio operativo ajustado de u$s18,6 millones, en comparación con una pérdida operativa ajustada de u$s1,3 millones en el mismo trimestre del año anterior.

Los Knicks ganaron su primer título de la NBA desde 1973 el 13 de junio, culminando una histórica campaña de playoffs que incluyó las Finales de la NBA y las Finales de la Conferencia Este.

El año fiscal 2026 reflejó otro año de sólida demanda en toda la oferta de entretenimiento en vivo de la compañía, que recibió a aproximadamente 6,4 millones de personas en casi 960 eventos. Esto incluyó conciertos, eventos especiales, espectáculos familiares y eventos deportivos destacados, así como las temporadas regulares de los New York Knicks y los New York Rangers y la racha de campeonatos de los Knicks. También reflejó la venta de más de 1,2 millones de entradas en 215 funciones pagas del espectáculo navideño Christmas Spectacular, que logró otro año de ingresos récord en su 92.ª temporada navideña.

Los ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2026 procedentes de la oferta de entretenimiento, que ascendieron a u$s152,7 millones, aumentaron en u$s34 millones, o un 29%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Madison Square Garden Entertainment Corp. dueña de los New York Nicks, informó ingresos del ejercicio fiscal 2026 por u$s 1.100 millones, un 13% más que el año anterior. Instagram

Los ingresos por derechos de licencia de estadios y otros ingresos por arrendamiento del cuarto trimestre del año fiscal 2026, que ascendieron a u$s11,5 millones, aumentaron en u$s2,5 millones, o un 27%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, debido a un aumento en otros ingresos por arrendamiento.

Los gastos operativos directos del cuarto trimestre del año fiscal 2026 relacionados con las ofertas de entretenimiento, las tarifas de licencia de los estadios y otros arrendamientos, que ascendieron a u$s100,2 millones, aumentaron en u$s14,7 millones, o un 17%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Los ingresos por alimentos, bebidas y mercancías del cuarto trimestre del año fiscal 2026, que ascendieron a u$s32,2 millones, aumentaron en u$s5,8 millones, o un 22%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este aumento se debió principalmente a mayores ventas de alimentos y bebidas en conciertos celebrados en los recintos de la compañía, que alcanzaron los u$s3,7 millones debido a un aumento en el número de conciertos en The Garden, compensado parcialmente por una disminución en el número de conciertos en los teatros de la compañía y menores ingresos por concierto, y mayores ventas de alimentos y bebidas en los partidos de los Knicks y los Rangers, que alcanzaron los u$s1,6 millones debido a mayores ingresos por partido.

Los gastos operativos directos de alimentos, bebidas y mercancías del cuarto trimestre del año fiscal 2026, que ascendieron a u$s20,2 millones, aumentaron en u$s3,8 millones, o un 23%, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, debido principalmente a los mayores costos de alimentos y bebidas en los conciertos celebrados en los recintos de la compañía y, en menor medida, a los mayores costos de alimentos y bebidas en los partidos de los Knicks y los Rangers en el Madison Square Garden.

El presidente ejecutivo y consejero delegado, James L. Dolan, atribuyó la evolución a la demanda de sus actividades de entretenimiento en directo. “Los resultados de hoy reflejan la fuerte demanda que seguimos viendo para nuestras ofertas de entretenimiento en directo", señaló.

De cara al próximo ejercicio, Dolan apuntó que la compañía está “bien posicionada para impulsar un sólido crecimiento del resultado operativo ajustado en el ejercicio fiscal 2027” y reafirmó su confianza en generar valor para los accionistas a largo plazo.