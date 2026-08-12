Qué pasa con las tasas en pesos y qué activos dan mejor rendimiento en un mercado con poca liquidez

El Tesoro licitará deuda en pesos buscando renovar vencimientos y apuntalar las tasas de corto plazo. ¿Cuáles son las alternativas que dejan mayores ganancias?

Las compañías financieras son lo que actualmente ofrecen las tasas más elevadas del mercado.

La Secretaría de Finanzas realizará una licitación del Tesoro este miércoles en la que buscará renovar vencimientos de deuda en pesos por $4,4 billones. La decisión llega en un contexto de poca liquidez en el mercado , lo que hizo que las tasas en pesos tuviera un repunte durante los últimos días.

En su último análisis, Max Capital argumentó que en la licitación de hoy, "la novedad es la ausencia de instrumentos de largo plazo" , una respuesta por parte del Ministerio de Economía que dirige Luis Caputo a " las necesidades actuales de los fondos money market (MM) y los bancos que buscan instrumentos de carry de corto plazo ".

Según el informe mensual de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) se detalló que si bien los MM siguen siendo, por lejos, el principal destino dentro de la industria de fondos comunes de inversión (FCI), en julio registraron rescates netos por $705.005 millones, producto de unna rotación hacia instrumentos de mayor duración y riesgo.

" El Gobierno parece estar haciendo una pausa en su esfuerzo por extender los vencimientos , para evitar un exceso de oferta de instrumentos más largos que ya había incrementado la prima por plazo", plantearon desde Max Capital .

Desde la sociedad de bolsa agregaron que atender las necesidades del mercado " probablemente le permitirá mantener bajas las tasas de corto plazo , incluso en un contexto de leve expansión monetaria".

De manera similar, desde Portfolio Personal Inversores (PPI) afirmaron que la licitación "abre una oportunidad para inyectar pesos al sistema mediante un rollover inferior a 1x, lo que podría contribuir a estabilizar las tasas 'overnight' y trasladar cierto alivio al resto de las curvas".

Inversiones: cómo impacta la licitación del Tesoro en las tasas de corto plazo. Depositphotos

De momento, las cauciones a un día tienen una Tasa Nominal Anual (TNA) de 22,8%, mientras que las tasas a un día en el mercado de repo tienen un 22,4% TNA. Desde PPI explicaron que "dentro de las curvas en pesos, para posiciones de liquidez de más corto plazo estará la LECAP S30N6 y la nueva LECER X29E7 como alternativa".

Como referencia, explicaron la LECAP a noviembre cerró ayer en $102,9, equivalente a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de 2,12%, "por lo que la nueva colocación podría ubicarse en torno a ese rendimiento".

Entidades financieras vs. bancos: ¿qué tasa es la más alta?

En este escenario, las diferencias entre las tasas que ofrecen las entidades financieras siguen siendo amplias. Sobre todo después de que el Banco Central dejó de fijar una tasa mínima para los depósitos, por lo que cada banco define el rendimiento que paga.

En el caso de los plazos fijos que ofrecen los principales bancos del país, el Banco Provincia es el que mejor remunera los depósitos electrónicos con una TNA del 19,5%, seguido por Banco Nación (19%), Banco Macro (18,5%) y BBVA (18,25%).

Galicia y Credicoop ofrecen alrededor del 17,5%, mientras que ICBC ronda el 17,2%. Santander y Banco Patagonia figuran entre los que presentan tasas más bajas, cercanas al 16%.

Tomando como referencia las tasas vigentes del Banco Provincia de 19,5%, un plazo fijo de $100.000 durante 30 días generaría una ganancia de $1.602,74, mientras que si el monto fuera de $500.000, la ganancia sería de $8.013,70.

De todas maneras, los principales bancos no siempre son los que ofrecen los mejores rendimientos, ya que son varias las compañías financieras y bancos de menor tamaño pagan tasas superiores al 20% anual para captar depósitos.

De acuerdo con los últimos relevamientos, las compañías financieras son lo que actualmente ofrecen las tasas más elevadas del mercado, con rendimientos de hasta el 24% de TNA en sus cuentas remuneradas.