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13 de agosto 2026 - 00:00

Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 13 de agosto

La ANSES confirmó su calendario de pagos para agosto 2026. De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,89%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSEs activará su calendario de pagos el próximo lunes 10 de agosto.&nbsp;

ANSEs activará su calendario de pagos el próximo lunes 10 de agosto. 

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para agosto 2026. Este será interrumpido por el feriado del lunes 17, aunque retomará con normalidad a partir del martes 18. Como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios.

Además, el organismo anunció un aumento del 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

Montos de jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto

  • Jubilación mínima: $489.775,93 ($419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $405.820,74 ($335.820,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $363.843,15 ($293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $489.775,93 ($419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
  • Jubilación máxima: pasará de $2.772.298,06 a $2.824.694,49
  • La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $150.848 por cada menor a cargo.
  • La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en$491.173
  • La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los$75.433.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

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