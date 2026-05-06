Paolo Rocca dejó de ser CEO de Tenaris: ya anunciaron su reemplazo

El histórico líder del Grupo Techint dejará la conducción ejecutiva de Tenaris, aunque continuará como chairman de la compañía y presidente del holding. El reemplazante será el argentino Gabriel Podskubka, en medio de un recambio planificado por la empresa.

Paolo Rocca dejará de ser el CEO de Tenaris , la compañía insignia del Grupo Techint y uno de los principales fabricantes globales de tubos para la industria energética. La empresa anunció que el argentino Gabriel Podskubka asumirá como nuevo director ejecutivo, mientras Rocca continuará como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris.

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El cambio fue oficializado este miércoles por la compañía mediante un comunicado en el que destacó el rol que tuvo Rocca en la expansión internacional de la firma y en la consolidación de su liderazgo global. “Los miembros del Consejo de Administración desean expresar su profundo agradecimiento a Paolo Rocca por su destacado liderazgo al convertir a Tenaris en el claro líder global que es hoy”, señaló la empresa.

Además, Tenaris sostuvo que Rocca “ha mostrado una visión extraordinaria al crear una empresa unificada que ofrece productos y servicios críticos y singularmente diferenciados a los clientes de la industria energética”.

La compañía agregó que el empresario “ha sido el arquitecto del crecimiento continuo de la empresa durante los últimos 25 años”, período en el que reforzó “los sólidos valores industriales que son la base de su éxito”.

Tenaris explicó que el nombramiento de Gabriel Podskubka “refleja la culminación de un proceso de planificación de liderazgo a largo plazo”.

El ejecutivo se desempeñaba como director de Operaciones (COO) desde 2023 y tiene una trayectoria de casi tres décadas dentro de la compañía. Ingresó en 1995 y ocupó cargos de liderazgo en áreas de marketing, comercial e industrial.

La firma detalló que Podskubka estuvo al frente de las operaciones de Tenaris en Europa del Este desde 2009 y posteriormente presidió las operaciones del hemisferio oriental entre 2013 y 2023.

Actualmente coordinaba ventas y marketing, operaciones de cadena de suministro y producción, además del desarrollo de productos y servicios.

El contexto del cambio en Tenaris

La salida de Rocca como CEO se conoció el mismo día en que Tenaris presentó sus resultados trimestrales, con una mejora del 9% en la ganancia neta respecto de 2025.

El recambio también llega meses después de que Techint sufriera un fuerte revés en Argentina, cuando Tenaris perdió una licitación clave para la provisión de caños. El episodio derivó en críticas públicas del presidente Javier Milei hacia Rocca.

Tenaris es actualmente uno de los mayores fabricantes mundiales de tubos y servicios relacionados para la industria energética. Opera en 19 países, emplea a unas 25.000 personas y registró ventas netas anuales por u$s12.000 millones al cierre de 2025.

La compañía posee una capacidad de producción de 8,7 millones de toneladas de tubos de acero con y sin costura y reportó inversiones de capital por u$s617 millones.

En Argentina, la empresa tiene su principal planta de tubos de alto valor agregado en Campana, donde además funciona su centro de investigación y desarrollo. También cuenta con operaciones en Valentín Alsina, Villa Constitución y Villa Mercedes.

Tenaris mantiene contratos de provisión de largo plazo con grandes petroleras globales y en 2024 fue reconocida por Exxon Mobil como proveedor del año.