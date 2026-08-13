Cambios en el Gabinete: Adriana Baravalle fue designada como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación + Agregar ámbito en









La especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos toma el mando de la cartera en reemplazo del Lic. Darío Genua.

Cambios en el Gabinete: Adriana Baravalle fue designada como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, designó este miércoles por la noche a la doctora Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua. La designación ya fue firmada y será publicada este jueves en el Boletín Oficial.

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La decisión da continuidad a la gestión llevada adelante por Genua, a quien la cartera le agradeció especialmente por el trabajo, el compromiso y los logros alcanzados durante su desempeño al frente del área.

pic.twitter.com/pSy4hMSoXs — Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (@innovacionar) August 13, 2026 Quién es Adriana Baravalle Baravalle es especialista en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad. Es doctora en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University, de Estados Unidos; magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y actualmente cursa un doctorado en Ingeniería en esa misma institución.

Además, cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos académico y empresarial. Es investigadora y profesora universitaria, dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial.

En el ámbito científico, Baravalle lidera investigaciones vinculadas con inteligencia artificial, criptografía poscuántica e infraestructuras críticas, y participa en distintos proyectos científicos internacionales.

Con su llegada, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología queda bajo la conducción de una especialista con perfil académico y tecnológico, luego de la salida de Genua.

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