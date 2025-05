Tesla pierde terreno en Europa: sus ventas caen hasta 81% en mercados clave y la competencia no da tregua

La empresa no solo enfrenta un panorama económico desafiante, sino también un escenario político adverso y una competencia cada vez más agresiva, en especial por parte de marcas chinas como BYD.

Abril fue un mes complicado para Tesla en Europa. Las ventas de vehículos eléctricos de la automotriz dirigida por Elon Musk sufrieron caídas de hasta el 81% en algunos de sus mercados más importantes , según datos del sector. La empresa no solo enfrenta un panorama económico desafiante, sino también un escenario político adverso y una competencia cada vez más agresiva, en especial por parte de marcas chinas como BYD .

Parte del retroceso también parece estar relacionado con las posturas políticas de Elon Musk, quien ha expresado apoyo a partidos de derecha en Europa. Esto ha desatado una campaña informal de boicot conocida como “Tesla Takedown”, con vandalismo en concesionarias de la marca en Suecia y Suiza, e incluso incendios de vehículos en Francia. La tensión política, sumada a la pérdida de apoyo de algunos sectores de consumidores, agrava el panorama para la empresa.

Tecnología estancada frente a rivales más innovadores

Más allá del contexto social y político, Tesla también enfrenta desafíos tecnológicos. La automotriz china BYD, por ejemplo, ha lanzado al mercado cargadores de hasta 1.000 kW, superando ampliamente la infraestructura actual de Tesla. Este tipo de avances posiciona a sus competidores como opciones más atractivas, especialmente para consumidores que buscan innovación, autonomía y tiempo de carga reducido.

Mientras tanto, la gama de modelos de Tesla muestra signos de estancamiento, sin novedades significativas en los últimos lanzamientos. Esto deja a la compañía vulnerable frente a una oferta más diversa, moderna y competitiva por parte de otras marcas globales.

Un futuro incierto para el liderazgo de Tesla

Tesla aún no se ha pronunciado oficialmente sobre esta caída en Europa, pero los datos no pasan desapercibidos en el mercado. Para muchos analistas, esta tendencia podría anticipar una pérdida de liderazgo global si la empresa no redefine su estrategia frente a consumidores que hoy priorizan precio, innovación y sostenibilidad.

El liderazgo de Tesla en el mercado de autos eléctricos está en juego, y el contexto europeo podría ser una advertencia clara de lo que se viene en otros mercados, incluido Estados Unidos. Elon Musk, una figura central tanto en la imagen como en la estrategia de la empresa, deberá tomar decisiones clave si quiere recuperar terreno y sostener el dominio que alguna vez fue incuestionable.