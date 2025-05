Senado: en la previa a Ficha Limpia, los libertarios juegan una carta que podría trabar la sesión

“Los libertarios no quieren que salga Ficha Limpia ”. Palabras más, palabras menos, esa es la sensación que tienen, desde hace semanas, los senadores de los diferentes bloques. El comunicado que sacó la bancada de La Libertad Avanza (LLA) encendió las alarmas de la oposición, al filo de la sesión para avanzar con la iniciativa que de ser ley le impediría participar en los comicios nacionales a Cristina Kirchner , quien está condenada en segunda instancia en la causa Vialidad .

La sospecha en el PRO y en otros bloques que acompañan la iniciativa es que el oficialismo prefiere polarizar con Cristina en la campaña de cara a octubre, y, de paso, no regalarle un triunfo a la macrista Silvia Lospennato en la previa de las elecciones porteñas del 18 de mayo. “Quieren embarrar la sesión del miércoles”, coincidieron fuentes de diferentes espacios. ¿Con qué "excusa"? Con las dietas de los senadores, que alcanzaron los $9 millones (brutos) tras el fin del congelamiento que rigió hasta marzo. El tema no había sido acordado y fuentes del Congreso advierten que puede ser una jugada para empantanar un proyecto no deseado por LLA.