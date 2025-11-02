Tras el éxito de Alphabet, Sundar Pichai consolida su imperio millonario: la fortuna actual del CEO de Google

La historia de uno de los CEO no fundadores más ricos del mundo que deja una enseñanza valiosa sobre la evolución y la llegada al éxito.

Sundar Pichai se consagra como uno de los CEO no fundadores más ricos del mundo.

Sundar Pichai es el actual CEO de Google y está incluido en el índice de multimillonarios de Bloomberg. Esto no es un dato menor, ya que no se trata de un fundador como si sucede en otros casos, en los que la mente maestra del proyecto tiene una gran fortuna por su participación en los cimientos de la empresa.

Pero no es el único dato interesante: es el CEO que más tiempo lleva en el cargo , ya que en agosto de 2025 cumplió 10 años ejerciendo. Su carrera está llena de evolución, superación y logros personales y profesionales. Un chico que supo aprovechar su suerte y hoy está en la cima del éxito.

Sundar Pichai nació en una familia de clase media en India , se podría decir que vivían con lo justo: no tenían auto, Pichai obtuvo su primer celular a los 12. En el colegio fue capitán en el equipo de criquet y ganó torneos regionales. En India estudió ingeniería metalúrgica en el instituto indio de tecnología de kharagpur. Era considerado e l más brillante de su generación según sus tutores.

Algunos dirán que fue suerte y otros defenderán que las oportunidades no sirven si no las aprovechas. Pichai ganó una beca de postgrado en la Universidad de Standford en 1993 . Para poder comprar ese boleto de avión, la familia gastó más de lo que ganaban en un año. En Estados Unidos comenzaría su carrera laboral que lo llevó al éxito y a la fortuna.

En 2004 Google lo contrata, y pasó más de 10 años haciendo carrera dentro de la empresa, ayudó a desarrollar el navegador y lideró otros proyectos antes de que lo nombrara CEO en 2015.

El objetivo cuando llegó a ese puesto era claro: cambiar la compañía y centrarse en la Inteligencia Artificial. Esta área es la que recibe más inversión mes a mes, ya que la competencia es fuerte y siguen apareciendo nuevas herramientas.

Actualmente, Pichai tiene una participación del 0,02% en la compañía y está valorada en USD400.000.000. A lo largo de estos años, Pichai vendió acciones de Alphabet por un valor de más de USD 650.000.000.

Alphabet.jpg Foto: Franceinfo

El patrimonio neto de Sundar Pichai

La fortuna de Sundar Pichai está valuada en USD1.100.000.000. En gran parte, se debe a las acciones de la empresa Alphabet. Aunque podrían ser más, dado que perdió ganancias en la venta de acciones que rondan los USD1.000.000.000. Recientemente, las acciones de Alphabet se dispararon y uno de los beneficiador fue su CEO.

El consejo de Sundar Pichai para aquellos que deseen obtener un puesto de liderazgo fue que se rodeen de gente que los haga mejor, que salgan de su zona de confort y se afronten a otras realidades más difíciles, porque él mismo demostró que el verdadero potencial no se desarrolla desde la comodidad.