Triunfó con su personaje en "Wicked" y ahora va por la segunda entrega: de cuánto es la fortuna de Ariana Grande en 2025

La artista estadounidense tiene todo: talento, trabajo y negocios, lo que la llevó a amasar una de las fortunas más grandes del espectáculo.

La cantante y actriz está estravesando uno de sus mejores momentos en 2025.

Ariana Grande se convirtió en una de las figuras más influyentes del pop mundial. Su carrera abarca mucho más que la música, ella es actriz, bailarina y empresaria. Esto le permitió construir un imperio que la posiciona entre las celebridades con mayores ingresos del momento.

Con giras internacionales, proyectos cinematográficos y alianzas comerciales, Ariana logró ganar millones de fans, lo que elevó su popularidad y patrimonio . En 2025, su nombre no solo figura en los rankings musicales, sino también en las listas de artistas más ricas de la industria.

Ariana comenzó su camino artístico en Broadway, donde descubrió su pasión por el canto y la actuación. Su salto a la fama llegó con la serie "Victorious" de Nickelodeon, que la presentó al público adolescente y le abrió la puerta a la música. Poco después, lanzó su primer álbum de estudio, " Yours Truly" , que fue el inicio de una carrera imparable.

Desde entonces, la artista editó siete discos , entre ellos "Dangerous Woman", "Sweetener" y "Eternal Sunshine", lanzado en marzo de 2024. Este último incluye el tema "Yes, And?" , uno de los más escuchados del año.

A la par de su carrera musical, Ariana participó en proyectos cinematográficos muy conocidos. En 2024 protagonizó la película "Wicked", donde su actuación le dio una nominación al Oscar como mejor actriz secundaria. Seguramente pronto le lleguen más premios como este, ya que en noviembre de 2025 se estrenará la segunda parte, llamada "Wicked: For Good".

Ariana Grande y el recuerdo del atentado de Manchester en 2017

A pesar de su gran éxito, no todo siempre fue color de rosa para la aclamada artista. El 22 mayo del 2017, durante la gira de su álbum "Dangerous Woman", se llevó a cabo un atentado terrorista en medio un show que estaba dando a miles de fans en el Manchester Arena de Inglaterra.

El hecho consistió en un terrorista suicida que detonó una bomba al final del show, dejando a 23 muertos y 116 heridos. ISIS se atribuyó el atentado y poco tiempo después el perpetuador fue identificado como Salman Abedi, de 22 años, con una familia libanesa.

La cantante sufrió mucho después del atentado y se involucró con las familias y allegados a las víctimas. En varias ocasiones habló de lo difícil que fue superarlo.

¿De cuánto es la fortuna de Ariana Grande?

El patrimonio de Ariana Grande en 2025 ronda los 240 millones de dólares, según estimaciones de Celebrity Net Worth. Su fortuna se debe a las giras internacionales, ventas de discos, actuaciones y contratos publicitarios.

Durante sus recorridos mundiales, la artista llegó a generar entre 118 y 200 millones de dólares, mientras que por cada concierto gana alrededor de 8 millones.

Además, su participación en el concierto virtual de Fortnite le sumó cerca de 20 millones de dólares en una sola presentación.

Ariana también incursionó en el mundo empresarial. Es accionista de la marca de agua WAT-AAH!, lanzó su propia línea de moda con Lipsy London y colaboró con MAC Cosmetics en una colección exclusiva de maquillaje.