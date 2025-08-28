Ariana Grande anunció las fechas de su gira "Eternal Sunshine", la primera en siente años







La gira toma su nombre del séptimo álbum de estudio de Grande, Eternal Sunshine, lanzado el año pasado. El álbum generó los sencillos "yes, and?" y "we can't be friends (wait for your love)".

Ariana Grande vuelve a salir de gira tras siete años.

La estrella de la película Wicked, Ariana Grande, anunció hoy las fechas de conciertos de 2026 que marcarán la primera gira de la estrella en siete años.

"Nos vemos el año que viene", escribió Grande en Instagram, junto con las fechas de su gira "The Eternal Sunshine". Con inicio en Oakland, California, el 6 de junio de 2026, la próxima gira de 27 fechas incluye paradas en Los Ángeles, Brooklyn, Boston y cinco noches en Londres, entre otras fechas.

El presente laboral de Ariana Grande Grande lanzó recientemente un cortometraje titulado Brighter Days Ahead, escrito y dirigido por Chrisian Breslauer y, en su debut como directora, Grande, para acompañar una reedición ampliada de 2025 del álbum Eternal Sunshine de 2024 .

Además de Wicked: For Good, que se estrena el 21 de noviembre, Grande también estrenará Focker In-Law, la entrega del próximo año de la saga La familia de mi novia, junto a Robert De Niro y Ben Stiller. También ha sido elegida para prestar su voz en la película animada Oh, the Places You'll Go! de M. Chu.

