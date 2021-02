Elon Musk y un misterioso mensaje en Twitter: "Afuera por un tiempo"

En junio del año pasado escribió exactamente el mismo mensaje, sólo para regresar a la plataforma de redes sociales un par de días después.

Musk, quien dirige al fabricante de automóviles eléctricos Tesla Inc y la startup de cohetes SpaceX, no dio más detalles sobre el mensaje y no ha publicado nada desde entonces.

El empresario escribió la semana pasada en la plataforma sobre Etsy Inc, lo que ayudó a impulsar las acciones del minorista en línea a un máximo récord. Del mismo modo, los últimos comentarios de Musk sobre bitcoin y dogecoin ha aumentado el valor de las criptomonedas.