Así se perfilan los octavos del Apertura hasta el momento: los cruces y cómo se jugarán los partidos

Con la fase regular en su recta final, ya hay 15 equipos clasificados y varios cruces prácticamente definidos. Solo resta un lugar en la Zona A para completar el cuadro de playoffs.

El Torneo Apertura 2026 entra en etapa decisiva y comienza a tomar forma el cuadro de octavos de final. A falta de tres partidos para cerrar la fase regular, la mayoría de los equipos ya aseguró su lugar y los posibles cruces empiezan a delinearse con mayor claridad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jornada del domingo dejó un dato clave: la caída de River ante Atlético Tucumán terminó de ordenar la tabla y permitió proyectar cómo serían los enfrentamientos en la próxima instancia. Ahora, todas las miradas están puestas en el último cupo disponible.

El único boleto pendiente pertenece a la Zona A. Defensa y Justicia tendrá la oportunidad de meterse en los playoffs si logra vencer a Gimnasia de Mendoza . En ese caso, desplazaría a Unión de Santa Fe , que hoy ocupa el último puesto clasificatorio.

En la cima, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata ya aseguraron el primer lugar en sus grupos. Por detrás aparecen Boca y River como escoltas, aunque el equipo de La Ribera aún podría caer una posición si se dan ciertos resultados en la última fecha.

Independiente Rivadavia, uno de los candidatos a quedarse con el torneo.

El lote de clasificados lo completan Argentinos Juniors, Vélez, Talleres, Lanús, Rosario Central, Belgrano, Gimnasia, Independiente, San Lorenzo, Huracán y Racing, que ya tienen su lugar asegurado en la fase eliminatoria.

Los cruces que se proyectan hoy

Si la fase regular terminara en este momento, los octavos de final presentarían duelos de alto voltaje en ambos lados del cuadro.

Por un lado, se destacan enfrentamientos como Estudiantes de La Plata vs. Racing, Rosario Central vs. Independiente y el clásico cruce entre River y San Lorenzo. En el otro sector, aparecen partidos como Boca vs. Huracán, Talleres vs. Belgrano y Argentinos Juniors vs. Lanús.

Con solo un cupo por definirse, el Apertura 2026 ya entra en clima de eliminación directa, donde cada detalle puede ser determinante en la lucha por el título.