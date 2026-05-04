Ricardo Arjona y la Mona Jiménez juntos: el inesperado encuentro que revolucionó las redes sociales

El artista guatemalteco ya llevó adelante 3 presentaciones en el Movistar Arena y aún le quedan las fechas del 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de este mismo mes.

El músico Ricardo Arjona protagonizó un cálido encuentro con la leyenda del cuarteto la Mona Jiménez en el marco de su visita a Argentina, como parte de su gira “Lo que el SECO no dijo”.

El artista guatemalteco ya llevó adelante 3 presentaciones en el Movistar Arena y aún le quedan las fechas del 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de este mismo mes.

Ambos coincidieron en el mismo hotel de la ciudad, ubicado en Puerto Madero. El encuentro se llevó a cabo allí mismo, previo a la presentación del guatemalteco en el Movistar Arena.

La sorpresa fue tal que Arjona selló el encuentro con un video que luego compartió en sus redes sociales.

Según se pudo apreciar en el video, La Mona no dudó en pasar por la habitación a saludarlo personalmente y dar inicio a una charla cálida, distendida y con buena energía, previo a dirigirse al Movistar Arena para la prueba de sonido de su show.

La buena onda entre los artistas fue tal que Arjona no dudó en invitar al cordobés a asistir a sus shows en la provincia de Córdoba, el próximo 14 y 15 de mayo.

Embed - Ricardo Arjona ® on Instagram: "Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de @lamonaoficial referente del cuarteto Argentino, noches que quisiera no terminarán nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más." View this post on Instagram

Ricardo Arjona y su estadía en Argentina

El intérprete de “Señora de las cuatro décadas” compartió un carrete de imágenes de su paso por Buenos Aires durante la tarde del domingo, expresando su felicidad por esta segunda parte de su gira que ya lo llevó a recorrer América del Norte con gran éxito.

“Cosas que pasan en el sur. La sorpresa de @lamonaoficial referente del cuarteto Argentino, noches que quisiera no terminarán nunca, el mate, el asado, los amigos y las tantas noches que nos faltan. Feliz de estar aquí. Porque los recuerdos de lo vivido, solo se curan viviendo más", escribió Arjona en su publicación, que ya reúne más de 90 mil me gustas.