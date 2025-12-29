Un verano para generar nuevas oportunidades: descubrí idiomas y culturas en el CUI + Seguir en









El Centro Universitario de Idiomas habilitó el registro para los módulos 2026. La propuesta combina opciones intensivas, talleres temáticos y la preparación para exámenes internacionales.

El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la inscripción de verano, con opciones de cursos intensivos de 4, 6 y 8 semanas de duración, talleres temáticos y preparación para Exámenes internacionales.

La propuesta combina la enseñanza lingüística con una inmersión cultural y herramientas clave para el futuro laboral. Incluye una amplia variedad de días y horarios para estudiar Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Alemán, Chino, Japonés, Coreano, Ruso, Hebreo, Español y Árabe con Certificados y Diplomas UBA.

En sintonía con las demandas del mundo actual, el CUI también ofrece opciones como "Entrevistas Laborales en la Era de la IA", que enseña a destacarse en entrevistas laborales, identificar fortalezas y debilidades, personalizar el CV para cada oferta, usar plataformas de búsqueda de empleo y enfrentar procesos de selección automatizados.

Cursos de idioma.jpg Cuándo inician los cursos de verano del CUI Los Cursos de enero inician el 12/1 y los Cursos de Febrero el 9/2 y se cursan por Zoom, para conectarse desde cualquier lugar del país o en modalidad Presencial en la Sede Centro y Belgrano del CUI.

Las inscripciones están abiertas para todo público, con 3 cuotas sin interés y un descuento especial del 15% para los cursos de inglés. Además, el CUI brinda precio especial para aprender un idioma desde cero (Nivel 1 inicial), así como para alumnos, graduados y docentes de la UBA y Universidades Nacionales.

Los cursos cuentan con nivelación online gratuita, sin pago de matrícula y con equivalencias internacionales. Para obtener más información e inscribirse en www.cui.edu.ar o llamando al (011) 5353-3000.