El Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) abrió la inscripción de verano, con opciones de cursos intensivos de 4, 6 y 8 semanas de duración, talleres temáticos y preparación para Exámenes internacionales.
Un verano para generar nuevas oportunidades: descubrí idiomas y culturas en el CUI
El Centro Universitario de Idiomas habilitó el registro para los módulos 2026. La propuesta combina opciones intensivas, talleres temáticos y la preparación para exámenes internacionales.
La propuesta combina la enseñanza lingüística con una inmersión cultural y herramientas clave para el futuro laboral. Incluye una amplia variedad de días y horarios para estudiar Inglés, Francés, Italiano, Portugués, Alemán, Chino, Japonés, Coreano, Ruso, Hebreo, Español y Árabe con Certificados y Diplomas UBA.
En sintonía con las demandas del mundo actual, el CUI también ofrece opciones como "Entrevistas Laborales en la Era de la IA", que enseña a destacarse en entrevistas laborales, identificar fortalezas y debilidades, personalizar el CV para cada oferta, usar plataformas de búsqueda de empleo y enfrentar procesos de selección automatizados.
Cuándo inician los cursos de verano del CUI
Los Cursos de enero inician el 12/1 y los Cursos de Febrero el 9/2 y se cursan por Zoom, para conectarse desde cualquier lugar del país o en modalidad Presencial en la Sede Centro y Belgrano del CUI.
Las inscripciones están abiertas para todo público, con 3 cuotas sin interés y un descuento especial del 15% para los cursos de inglés. Además, el CUI brinda precio especial para aprender un idioma desde cero (Nivel 1 inicial), así como para alumnos, graduados y docentes de la UBA y Universidades Nacionales.
Los cursos cuentan con nivelación online gratuita, sin pago de matrícula y con equivalencias internacionales.
Para obtener más información e inscribirse en www.cui.edu.ar o llamando al (011) 5353-3000.
