Primer desafío de 2026: el Gobierno se prepara para afrontar los pagos de u$s4.000 millones en enero

Luego de la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno ya pone el foco en los vencimientos de deuda del próximo 9 de enero.

En el Ministerio de Economía analiza cómo pagará los vencimientos de deuda del 9 de enero.

Con el Presupuesto ya aprobado por ambas Cámaras del Congreso, el Gobierno ya pone el foco en el primer gran desafío que tendrá que afrontar en 2026: el pago de los vencimientos de deuda del 9 de enero, por un total de u$s4.225 millones. Si bien el Tesoro ya cuenta con u$s1.800 millones destinados a ese fin, todavía debe conseguir los u$s2.400 millones restantes.

Aunque la situación se presenta adversa, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, dejaron en claro que el Gobierno pagará la deuda y aseguraron que analizan distintas alternativas para hacerlo.

Milei y Caputo analizan alternativas para afrontar los vencimientos de enero El mandatario sostuvo que está la posibilidad de negociar un REPO con bancos privados como a su vez colocaciones en el mercado de deuda local.

Por otro lado, el propio Caputo descartó la opción de recurrir a los mercados internacionales al señalar que buscan ir "eliminando" la "dependencia" de Wall Street. En ese sentido, sostuvo que es "muy difícil" que un país "pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.

"Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, había aclarado ante una consulta en redes sociales.

“El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”, agregó el funcionario al respecto. En la misma línea se pronunció Milei, quien ratificó que su administración conseguirá los fondos para cumplir con el pago de los vencimientos. “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, afirmó en declaraciones radiales. A su vez, durante una entrevista televisiva había precisado: "Ya tenemos gran parte del cash y tenemos opciones de financiamiento. Solo de ofertas REPO de diferentes bancos recibimos u$s7.000 millones. Así que estamos tranquilos".

