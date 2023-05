RUBINZAL - CULZONI

Una obra que muestra un profundo trabajo de investigación aunado a reflexiones cuyo norte surge del subtítulo de la misma: Teoría y práctica de un nuevo Derecho del Trabajo.

La propuesta, ahora ampliada y actualizada en esta segunda edición, busca la concepción de una regulación que inserte a los derechos humanos en las relaciones laborales, que fundamentalmente apunta a la dignidad de las personas.

En su análisis parte desbrozando la teoría de los Derechos Humanos laborales en función de su evolución y de ese modo avanzar sobre las doctrinas de la Corte Suprema, sobre la igualdad, la no discriminación y la intolerancia, la violencia laboral, el derecho a la vida y la integridad psicofísica, la libertad y dignidad laboral, el acceso a la tutela judicial, el debido proceso y el derecho de defensa, la libertad de expresión, acceso a la información, el derecho de reunión, la libertad y el sistema sindical, la huelga como derecho humano laboral, por mencionar tan solo algunos de los temas que conforman esta obra que no solamente pretende hacer reflexionar si no instalar la temática para su debate e instrumentación.

ANÁLISIS DEL PROYECTO DE

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y

COMERCIAL DE LA NACIÓN

Autores varios

RUBINZAL - CULZONI

Una obra colectiva a través de la cual la Asociación Argentina de Derecho Procesal tiene como objetivo hacer conocer su opinión sobre diversos temas del proyecto de ley que la titula. A tales fines, reúne un destacado grupo de especialistas quienes desarrollan un profunda y pormenorizada exégesis de la iniciativa, bajo la dirección de Jorge A. Rojas y la coordinación de Romina S. Moreno.

En pos de aquel objetivo analizan más de treinta aspectos, entre los cuales pueden mencionarse a manera de ejemplo, pues todos buscan sumar un aporte: Tres planos para el debate del relato de la colaboración en el proceso judicial; El rol del juez o la jueza y la gestión de flujos de casos, el principio de flexibilidad procesal; Oralidad, gestión y audiencias mediadas por la tecnología; Prueba en el proyecto de Código Procesal Civil y Comercial; Prueba pericial, a propósito de la prueba científica; La regulación del amparo; Hacia una tutela desprotectoria y poco efectiva; Manifestación de bienes del deudor ejecutado: deber de transparencia patrimonial; Una construcción que sirve: revisión de la cosa juzgada; Procesos de determinación de la capacidad jurídica en el proyecto.

ÁREA TRIBUTARIA

DERECHO CONSTITUCIONAL

TRIBUTARIO

Rodolfo R. Spisso

ABELEDO PERROT

Un clásico de la literatura tributaria de la cual se acaba de editar su octava edición actualizada. El itinerario exegético que presenta la obra, incluyendo los prólogos de las distintas ediciones y el de esta última, donde el autor destaca que el Estado está “Lejos de instar el cumplimiento de la obligación ética y jurídica de pagar los tributos” explicando en su penúltimo capítulo las bases constitucionales para un sistema tributario justo. La obra pone al alcance del lector el análisis de esa inseparable vinculación que existe entre los tributos y el derecho constitucional, tanto desde la óptica de la creación del tributo hasta el derecho de defensa que tiene el contribuyente. Resulta muy difícil agregar virtudes a un clásico, simplemente se puede recordar que estas páginas constituyen una referencia ineludible en la materia, como lo demuestra su permanencia desde el año 1991.

Su amplitud temática, que incluye al derecho penal tributario, lo torna apto para un gran arco de lectores que abarca a los profesionales del derecho y de ciencias económicas, a los funcionarios públicos considerando a los judiciales, y desde ya a quienes tienen a su cargo la implementación de nuevas imposiciones. Cuenta con versión eBook.