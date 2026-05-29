Ingresos Brutos: ARBA automatizó la devolución de saldos a favor del contribuyente

La administración tributaria bonaerense implementó un nuevo sistema para la demanda de repetición de saldos a favor, con el objetivo de agilizar el trámite mediante un procedimiento abreviado

La agencia de recaudación bonaerense implementó un mecanismo abreviado para la devolución de saldos a favor del contribuyente

Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Bruto s de la provincia de Buenos Aires, cuentan desde mediado de este mes con un sistema automático para solicitar la devolución de los saldos a su favor.

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), a través de la Resolución Normativa 16/26 , modificó a su par 59/20 y modificatorias, estableciendo un mecanismo de compensación automática que actualmente aplica para las demandas de repetición de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores comprendidas en la Resolución Normativa 28/23 y modificatorias.

La reforma incrementó el monto tope para solicitar la devolución por esta vía tanto para Ingresos Brutos como para los impuestos Inmobiliario y a los Automotores, fijándolos en $ 3.500.000 .

El objetivo de la medida es agilizar las devoluciones, simplificar trámites y mejorar la experiencia de los contribuyentes.

A tales fines se incorpora el Sistema Único de Compensación al Sistema Único de Demandas (SUD), que es la plataforma digital a través de la cual ARBA gestiona las demandas de repetición tributaria .

El director ejecutivo de la agencia de recaudación bonaerense, Cristian Girard, explicó que, a partir de esta modificación, “ya no será necesario esperar la resolución final de la demanda para compensar saldos a favor con deudas tributarias, sino que esa operación se realiza al inicio del trámite”.

Así, se abren dos caminos para tramitar automáticamente vía el SUD.: si el monto del saldo a favor es mayor a $ 3.500.000 deberá solicitarse la devolución por el procedimiento ordinario y de ser menor a dicho importe por el procedimiento abreviado.

El SUD, verificará que no existan fiscalizaciones en curso, deuda judicial, procesos concursales, incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, saldos a favor prescriptos, diferencias entre ingresos declarados en Ingresos Brutos e IVA, diferencias en acreditaciones bancarias y percepciones informadas por agentes de recaudación, entre otras condiciones.

Compensación con otros impuestos

En paralelo, el nuevo esquema permitirá compensar automáticamente créditos fiscales con deudas, incluyendo Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Sellos.

Una vez aceptada la operación por el contribuyente, con carácter de declaración jurada, el sistema registrará la compensación de forma inmediata y emitirá un comprobante electrónico con el detalle de las obligaciones canceladas y los importes aplicados.

Girard recordó que “las demandas de hasta $3.500.000 se resuelven en 72 horas y, si la persona tiene CBU declarada, el dinero se acredita directamente en su cuenta bancaria”.

ARBA informó que el stock de saldos a favor se redujo de tres meses a 0,9 meses de recaudación, lo que permitió liberar aproximadamente un billón de pesos de capital de trabajo para el entramado productivo bonaerense.