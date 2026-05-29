Los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la provincia de Buenos Aires, cuentan desde mediado de este mes con un sistema automático para solicitar la devolución de los saldos a su favor.
Ingresos Brutos: ARBA automatizó la devolución de saldos a favor del contribuyente
La administración tributaria bonaerense implementó un nuevo sistema para la demanda de repetición de saldos a favor, con el objetivo de agilizar el trámite mediante un procedimiento abreviado
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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), a través de la Resolución Normativa 16/26, modificó a su par 59/20 y modificatorias, estableciendo un mecanismo de compensación automática que actualmente aplica para las demandas de repetición de los Impuestos Inmobiliario y a los Automotores comprendidas en la Resolución Normativa 28/23 y modificatorias.
La reforma incrementó el monto tope para solicitar la devolución por esta vía tanto para Ingresos Brutos como para los impuestos Inmobiliario y a los Automotores, fijándolos en $ 3.500.000.
El objetivo de la medida es agilizar las devoluciones, simplificar trámites y mejorar la experiencia de los contribuyentes.
Sistema Único de Compensación
A tales fines se incorpora el Sistema Único de Compensación al Sistema Único de Demandas (SUD), que es la plataforma digital a través de la cual ARBA gestiona las demandas de repetición tributaria.
El director ejecutivo de la agencia de recaudación bonaerense, Cristian Girard, explicó que, a partir de esta modificación, “ya no será necesario esperar la resolución final de la demanda para compensar saldos a favor con deudas tributarias, sino que esa operación se realiza al inicio del trámite”.
Así, se abren dos caminos para tramitar automáticamente vía el SUD.: si el monto del saldo a favor es mayor a $ 3.500.000 deberá solicitarse la devolución por el procedimiento ordinario y de ser menor a dicho importe por el procedimiento abreviado.
El SUD, verificará que no existan fiscalizaciones en curso, deuda judicial, procesos concursales, incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, saldos a favor prescriptos, diferencias entre ingresos declarados en Ingresos Brutos e IVA, diferencias en acreditaciones bancarias y percepciones informadas por agentes de recaudación, entre otras condiciones.
Compensación con otros impuestos
En paralelo, el nuevo esquema permitirá compensar automáticamente créditos fiscales con deudas, incluyendo Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Sellos.
Una vez aceptada la operación por el contribuyente, con carácter de declaración jurada, el sistema registrará la compensación de forma inmediata y emitirá un comprobante electrónico con el detalle de las obligaciones canceladas y los importes aplicados.
Girard recordó que “las demandas de hasta $3.500.000 se resuelven en 72 horas y, si la persona tiene CBU declarada, el dinero se acredita directamente en su cuenta bancaria”.
ARBA informó que el stock de saldos a favor se redujo de tres meses a 0,9 meses de recaudación, lo que permitió liberar aproximadamente un billón de pesos de capital de trabajo para el entramado productivo bonaerense.