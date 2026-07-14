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14 de julio 2026 - 11:56

Inocencia Fiscal: los contadores formalizan pedido de prórroga de los vencimientos a Economía y ARCA

ámbito.com | Ricardo H. Ferraro
Por Ricardo H. Ferraro

Ante el anuncio de modificaciones al régimen de declaración jurada simplificada en el Impuesto a las Ganancias y frente la proximidad de los vencimientos, los profesionales solicitaron a las autoridades económicas la postergación de los plazos.

Se acercan los vencimientos y el gobierno anunció que buscará modificar la ley de Inocencia Fiscal.

Se acercan los vencimientos y el gobierno anunció que buscará modificar la ley de Inocencia Fiscal.

Imagen creada con inteligencia artificial

El ministro de Economía, Luis Caputo, luego de la reunión con contadores que le advirtieron las inconsistencias en el régimen de Inocencia Fiscal, en particular en Ganancias, prometió modificaciones que otorguen mayor seguridad y certeza a quienes decidan adherir al régimen de declaración jurada simplificada. En ese marco, los profesionales formalizaron un pedido de prórroga de plazos.

Sin embargo, a pocos días de las fechas fijadas para los vencimientos de Ganancias (donde debe ejercerse la opción por la metodología simplificada) y Bienes Personales, el proyecto de reforma no fue enviado al Congreso para su debate y aprobación.

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El Gobierno estar&iacute;a preparando la presentaci&oacute;n del proyecto definitivo para el 20 de julio, lo que sit&uacute;a el ingreso al Parlamento tan solo una semana antes de los vencimientos para el per&iacute;odo fiscal 2025.

El Gobierno estaría preparando la presentación del proyecto definitivo para el 20 de julio, lo que sitúa el ingreso al Parlamento tan solo una semana antes de los vencimientos para el período fiscal 2025.

Esta situación motivó a la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE) a enviar notas tanto al ministro Caputo como al titular de la ARCA, Andrés Vázquez, destacando que “es poco probable considerar que el mencionado proyecto pudiera atravesar los pasos legislativos, reglamentarios e instrumentales con la antelación necesaria para el vencimiento establecido para el 27 de julio próximo”.

Cabe recordar que el Gobierno estaría preparando la presentación del proyecto definitivo para el 20 de julio, lo que sitúa el ingreso al Parlamento tan solo una semana antes de los vencimientos para el período fiscal 2025.

La solicitud de prórroga de vencimientos

Bajo tales circunstancias, la Federación solicita que se precise si el proyecto de reforma sigue siendo intención de su administración de implementarlo para el período fiscal 2025 y, de ser así, proceder a la prórroga solicitada o arbitrar los medios para que los Contribuyentes puedan adherirse y gozar de los beneficios de los cuales hay un universo que queda excluido por las razones expuestas en los párrafos anteriores.

La inclusión del período 2025 parece una decisión tomada, atento que aceleraría los tiempos para que los contribuyentes vuelquen sus tenencias de dólares al circuito económico.

Así, todo indica la necesidad de una recomposición de los vencimientos impositivos.

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