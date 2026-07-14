Rodri, capitán de España, analizó la semifinal del Mundial ante Francia: "Podemos ganarles"

El capitán de España habló sobre las posibilidades de su equipo en la semifinal del Mundial 2026, analizando cada partido hasta el momento y cómo sacar el máximo provecho de Lamine Yamal.

Rodri, ganador del Balón de Oro y licenciado en administración de empresas por la Universidad de Castellón, palpitó la gran semifinal de este martes entre España y Francia, que para muchos es la final adelantada del Mundial 2026 .

"Francia es uno de los mejores equipos de aquí, está en plena forma, pero España también. Podemos ganarles, ya lo hemos visto en la Eurocopa y en la Liga de Naciones" , aseguró al respecto el jugador del Manchester City.

Además, también analizó la otra semifinal que se disputará. "Inglaterra contra Argentina será un partido muy igualado, dos estilos de fútbol muy distintos, pero prefiero centrarme en el nuestro".

El año pasado, España venció a Francia por 5-4 en la Liga de Naciones de Europa , lo que hace que parezca más ajustado de lo que realmente fue: la selección española ganaba 5-1 a falta de 11 minutos. Además, en la Eurocopa 2024 , también en semifinales, España venció 2 a 1 a Francia antes de consagrarse campeón.

"Hemos ido captando las sensaciones a medida que avanzábamos, y ahora estamos en un buen momento. Veo un equipo tan competitivo como el que mostraron en la Eurocopa. El estado de forma de los jugadores [cuando llegamos] es diferente, la condición física. Por eso insistí en que sería un torneo largo, que tendríamos que asimilarlo, convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Ahora podemos verlo. Si podemos continuar con esta progresión, podemos alcanzar nuestro nivel, pero lo que quiero destacar es lo competitivo que es este equipo", analizó Rodri sobre el rendimiento de España en el Mundial.

Por último, habló sobre el rival de esta tarde y de lo que deberán cuidarse: "Francia tiene un gran potencial ofensivo, pero también destacaría su solidez defensiva. Defienden bien en bloque bajo, son muy físicos y agresivos. Tendremos que llevar el partido a nuestro ritmo. Nos enfrentaremos a un equipo más fuerte, más difícil de batir. Los Mundiales son distintos", concluyó.